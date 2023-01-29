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BlockTower Capital Kripto Tahmini! 2017 Hedefleri Tuttu Sırada 2024!

Ünlü kripto hedge fonu Bitcoin için 2024 tahminini paylaştı. Bu tahminini mütevazi olarak tanımladı.
23:00
29 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Devasa yatırım şirketleri ve onların içindeki parlak zihinler kripto paraların geleceğine dair tahminler geliştiriyor. Bu tahminleri kimi zaman şirket raporlarında duyuruyorlar. Bazen de şirketlerin kurucuları kendi beklentilerini cesur biçimde ilan ediyor.

Bitcoin 2024 Hedefi

2017 yılında aynı şirket 2018 yıl sonuna kadar BTC fiyatının 50.000 dolara ulaşabileceğini söylemişti. Epey gecikmeli de olsa Bitcoin fiyatı 50.000 doların çok daha üzerine çıktı. O günlerde S&P 500 ile bu denli uyumlu hareket etmeyen kripto pazarının bu korelasyona kavuşacağını da aynı şirket söylemişti. Sonuç olarak gecikmeli de olsa BlockTower Capital tarafından yapılan tahmin hedefine ulaştı. Kripto hedge fonu BlockTower Capital’in kurucusu Ari Paul bugünlerde yeni bir tahmin paylaştı.

Bitcoin’in 2024 yılı sonuna kadar Bitcoin fiyatının 100.000 doları geçeceğini söyleyen Ari Paul yine iddialı bir tahminde bulundu. Ve muhtemelen gecikmeli de olsa kriptonun yok olmadığı senaryoda bu tahminlerinin de hedefe ulaştığını görebiliriz.

Kripto Paraların Geleceği

Peki BlockTower Capital kurucusu Paul neden böyle düşünüyor. Yani onu bu denli iyimserliğe iten sebepler neler? Bu aynı zamanda onun kripto paraların geleceğine dair beklentilerinin de altını dolduracağı için önemlidir. Bitcoin’in 100.000 doları aştığı senaryoda birçok altcoinin bugün olduğu seviyelerden onlarca kat daha yukarıda olması muhtemeldir.

Paul, kendisini böyle düşünmeye iten argümanları paylaştı. Mevcut makroekonomik iklim göz önüne alındığında, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek iki katına ulaşması, yani 110.000 dolar civarında olması, kolay olmasa da makul bir gelişme gibi görünüyor. Paul, finansal piyasaların 2021’de olduğu gibi risk piyasalarına hücum etmesinin mümkün olduğunu ve bu senaryoda tahmininin mütevazi bile kalabileceğini söyledi. Dolayısıyla, yatırımcıya göre en büyük tetikleyici, Grayscale’in GBTC tröstü gibi geleneksel finans kurumlarının kripto piyasasına giderek daha fazla maruz kalması nedeniyle fiat para akışı olabilir.

Ancak Paul, güçlü bir resesyon ortamında BTC fiyatının 12.000 doların altına düşmesinden endişe ediyor. Bu altcoinler için %90’ın üzerinde düşüş anlamına gelir. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.600 dolardan alıcı buluyordu.

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