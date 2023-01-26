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  •   2 Ünlü Analiz Firması Bitcoin’de Balinaları İşaret Etti! Bakın 5 Ocak’ta Ne Olmuş?

2 Ünlü Analiz Firması Bitcoin’de Balinaları İşaret Etti! Bakın 5 Ocak’ta Ne Olmuş?

Dünyaca ünlü analiz firmaları yaptığı araştırmalarla birlikte Bitcoin balinalarını işaret etti. Fiyat artışı işte bundan dolayı olmuş!
16:00
26 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda Bitcoin’in (BTC) fiyatı yükseldi ve tüm kripto piyasasını etkiledi. Boğaların ortaya çıkışı, coin’in şu anda yaşadığı mevcut koşuyu başlattı. Takip edilen işlemlere ilişkin son raporlara göre, bazı boğaların önemli alım satımlarla mevcut dalgalanma için inisiyatif almış olabileceğine dair göstergeler var.

Ne kadar transfer yapıldı ve dalgalanma başladığından bu yana BTC nasıl bir performans gösterdi?

Balinalar BTC’ye Yükleniyor

Yıl dönümünde, daha önce düşüş trendinde olan Bitcoin (BTC) beklenmedik bir şekilde bir ralliye yol açan bir canlanma yaşadı. BTC fiyat grafiğine göre, ralli 5 Ocak civarında başladı ve yükselmeye devam ediyor.

Santiment’in son raporlarına göre, 5 Ocak’taki BTC işlemlerinin daha yakından incelenmesi, yeniden canlanmaya neyin neden olduğu hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabilir. Santiment’in işlem verilerine göre, BTC piyasasında dalgalanmadan önce balina hareketi vardı. Bununla birlikte, dalgalanmada kilit bir faktör olan birkaç işlem yapıldı. Her biri 15.477,92 BTC değerinde olan iki işlem 5 Ocak’ta gerçekleşti. Bu büyük bir tesadüf olabilir, ancak BTC’nin fiyatı daha sonra yükselmeye başladı.

BTC’in 23.000 Dolar Flörtü

Bitcoin (BTC) 21 ve 24 Ocak tarihleri arasında 23.000 dolar bölgesini dolaştı. Rallisine başladığından bu yana henüz 23.000 dolar bölgesini tam olarak geçebilmiş değil. Bu yazı yazıldığı sırada %1.5 oranında artışla 23061 dolar seviyesinde işlem görüyordu. BTC, bakıldığında 23.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor.

Piyasa düzeltmesinin bir başka göstergesi de BTC’nin RSI üzerindeki pozisyonu. BTC, Göreceli Güç Endeksi’nde (RSI) güçlü bir şekilde yükselmeye devam etti. RSI’ın konumu da aşırı satım bölgesinde sıkıca konumlandığını gösterdi. Bununla birlikte, bir düşüş başlarsa, uzun Hareketli Ortalama (mavi çizgi) destek olabilir.

BTC’nin fiyatındaki artış, kârdaki arz yüzdesini de etkiledi. Glassnode grafiği, kârda olan BTC arzının yüzdesinin %70’in üzerinde olduğunu gösterdi. Gösterge daha yakından incelendiğinde, kâr aşamasındaki mevcut arzın yedi aydan uzun bir süredir en yüksek seviyede olduğu görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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