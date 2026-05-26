Kripto sektöründe işten çıkarmalar sonrası en güçlü toparlanma teknik ekiplerde görüldü

2021 ile 2023 yılları arasında, kripto ve Web3 dünyası olağanüstü bir büyüme ve sonrasında ani bir düşüş yaşadı. Bol token fiyatları ve iyimser gelir tahminleriyle birlikte, şirketler bu dönemde adeta yarış halinde personel aldı. Ancak piyasada hızlı düşüşler başlayınca, sadece 2022 yılında dünya genelinde 26 binden fazla kripto çalışanı işini kaybetti. Coinbase ve Kraken gibi önde gelen borsalar sırasıyla personelinin yüzde 20 ve 30’unu işten çıkardı. Sonraki süreçte ise 2022 ile 2024 yılları arasında sektör genelinde toplam iş gücünün yüzde 40’ı azaltıldı.

Önemli Dönüşüm: Az Kişiyle Derinlik

Bununla beraber, büyük çaplı işten çıkarmalardan en az etkilenen şirketlerin ortak noktası, hacimli organizasyonlardan kaçınmalarıydı. Özellikle altyapı odaklı girişimler ve teknik derinliği yüksek ekipler sektörde ayakta kalmayı başardı. Layer 2 çözümleri, şifreleme altyapıları, kurumsal uygunluk sistemleri ve zincirler arası uyumluluk teknolojileri geliştiren ekipler, küçülme döneminde büyüyüp güç kazandı. Örneğin, Ethereum tabanlı Layer 2 ağı Soneium’un geliştiricisi Startale, sektördeki genel küçülmeye rağmen istikrarlı biçimde altyapısını genişletmeye devam etti.

Mini sözlük: Layer 2, ana blockchain ağının (Layer 1) üzerine kurulan ve işlem kapasitesini artırıp maliyetleri düşürmeyi hedefleyen yardımcı ağlardır. Soneium, Ethereum üzerinde çalışan bir Layer 2 ağıdır.

Yoğun Yetenek ve Verimlilik

Kripto sektöründe teknik gelişmelerin çoğu kalabalık ekiplerden değil, az sayıda ancak alanında yetkin uzmanların bir arada çalıştığı kadrolardan çıktı. Ethereum’un tarihsel ekibi, sıfır bilgi ispatları ve EVM (Ethereum Virtual Machine) altyapısı gibi devrim niteliğindeki teknolojiler üzerinde, sınırlı çalışan sayısıyla önemli işler başardı. Günümüzde ise sektör yeniden açılırken aranan uzmanlıklar arasında uyumluluk mühendisliği, siber güvenlik, yapay zeka-crypto birleşimi ve büyük ölçekli kurumsal sistemler öne çıkıyor. Sektörde yayımlanan iş ilanlarında 2025’te yüzde 47’lik bir toparlanma gözlenmiş olsa da, bu büyük oranda nitelikli ve çok disiplinli çalışanlara yönelik oldu.

Web3 ekosisteminde işten çıkarmalardan güçlenerek çıkanların, kısa süreli büyümeden çok derinlik ve uzmanlığa odaklanan şirketler olduğu görülüyor. Gözlemciler, teknik altyapısı güçlü bu ekiplerin gelecekteki inovasyon dalgasını belirleyeceğini aktarıyor.

Küçük Ekiplerle Büyük Hedefler

Startale’ın üzerinde çalıştığı ana zorluk, hem yasal uyum sağlayan hem de geniş ölçekli kullanıcıya ulaşan blockchain altyapısı kurmak. Soneium, 2025’in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesine rağmen kısa sürede 600 milyonun üzerinde işlem ve 5,4 milyon aktif cüzdana ulaştı. Bugün Soneium üzerinde, bağımsız yazılımcılar tarafından geliştirilen 250’den fazla uygulama (oyun, müzik, yapay zeka tabanlı içerik, üretici araçları) çalışıyor. Ayrıca, Startale Superstars programı kapsamında en iyi geliştiricileri çekmek amacıyla 250 bin dolar tutarında ödül havuzu tahsis edildi.

Ekiplerde çok disiplinli uzmanlık ve esnek işbirliği, daha fazla personel alınarak değil, doğru alanlarda bilinçli kadro seçimiyle sağlanabiliyor. Bu sayede, kısa vadeli işten çıkarmalar yerine uzun vadeli istikrar ve inovasyon mümkün oluyor. Sonuç olarak, 2022’den 2024’e yaşanan daralmadan güçlenerek çıkan şirketler, hacimden çok niteliğe yatırım yapanlar oldu.

Yıl İşten Çıkarılan Çalışan Sayısı Odağı Büyüyen Şirketler 2022 26.000+ Altyapı ve Layer 2 çözümleri 2024 %40 toplam iş gücü azalması Çok disiplinli, küçük ekipler