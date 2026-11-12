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Binance Wallet, Blast ağ desteğini 30 Kasım 2026’da sonlandıracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance Wallet, Blast ağı desteğini 30 Kasım 2026'da sona erdirecek.
  • 📌 Kullanıcılar, Blast varlıklarını bu tarihten sonra cüzdan içinde görüntüleyemeyecek ve işlem yapamayacak.
  • 📉 Blast ağı, Ekim 2026'da düşen faaliyet ve artan maliyetler nedeniyle kapanacağını duyurmuştu.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Binance Wallet, Blast ağına verdiği desteği 30 Kasım 2026 saat 10.00 UTC itibarıyla durduracağını açıkladı. Bu tarihten sonra kullanıcılar, Binance Wallet içinde Blast varlıklarını görüntüleyemeyecek, gönderemeyecek ve alamayacak.

İçindekiler
1 Blast varlıkları için son tarih açıklandı
2 Diğer ağlar bu karardan etkilenmeyecek
3 Binance vadeli işlemlerde yeni ürünler açtı

Blast varlıkları için son tarih açıklandı

Binance, değişikliğin yalnızca Blast varlıklarının Binance Wallet içindeki görüntülenmesi ve yönetimini kapsadığını belirtti. Kullanıcıların varlıklarını Blast’ın resmi sitesi üzerinden talep etmeyi sürdürebileceği, ancak 30 Kasım 2026 öncesinde transfer veya yönetim işlemlerini tamamlamalarının tavsiye edildiği kaydedildi.

Blast, Ethereum üzerinde çalışan bir katman 2 ağı olarak biliniyor. Ağ, Ekim 2026’da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurmuştu. Bu kararın, iki yılı biraz aşkın süren operasyonun ardından zayıflayan ağ etkinliği ve işletme giderlerinin karşılanamaması nedeniyle alındığı aktarılmıştı.

Binance Wallet, 30 Kasım 2026 saat 10.00 UTC sonrasında kullanıcıların Blast varlıklarını uygulama içinde görüntüleyemeyeceğini, gönderemeyeceğini ve alamayacağını bildirdi.

Diğer ağlar bu karardan etkilenmeyecek

Binance, söz konusu güncellemenin yalnızca Blast ağı için geçerli olduğunu vurguladı. Binance Wallet tarafından desteklenen diğer blokzincir ağlarında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Bu duyuru, Blast ekosistemindeki kapanış sürecinin cüzdan tarafına yansıyan son adımlarından biri oldu. Kullanıcıların erişim sorunu yaşamaması için belirtilen tarihten önce gerekli işlemleri yapması gerekiyor.

Binance vadeli işlemlerde yeni ürünler açtı

Binance, kısa bir aranın ardından listeleme faaliyetlerine yeniden hız verdi. Borsa, Hyperliquid için HYPEUSDC ve TRON için TRXUSDC sürekli vadeli işlem sözleşmelerini 16 Kasım 2026’da sırasıyla 08.30 UTC ve 08.35 UTC’de devreye alacağını duyurdu. Her iki sözleşmede de 75 kata kadar kaldıraç sunulacak.

Şirket, ekim ayının sonlarında yaşanan saldırının ardından listelemelerde geçici bir duraksama yaşamıştı. Bu süreçte son ekleme 29 Ekim’de duyurulan Predict token olmuştu.

Binance Futures, HYPEUSDC ve TRXUSDC sürekli vadeli işlem sözleşmelerini kullanıma açarak işlem seçeneklerini genişletmeyi hedefliyor.

Binance son 24 saat içinde iki ayrı listeleme duyurusu daha yaptı. Kripto tarafında HYPE ve TRX sürekli vadeli işlem sözleşmeleri açıklanırken, geleneksel finans bağlantılı ürünler kapsamında Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares için NUUSDT ve Freedom Holding Corp. Common Stock için FRHCUSDT sözleşmeleri de 12 Kasım 2026’da işleme kabul edildi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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