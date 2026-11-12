Fed faiz artışı beklentisi Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor

CME FedWatch verilerine göre 9 Aralık toplantısı için Fed’in faiz artırma olasılığı 12 Kasım itibarıyla yüzde 100 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu beklenti, zaten zayıf seyreden kripto para piyasasında ek baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Bitcoin son dönemde sert geri çekilirken, piyasanın bu beklentinin etkisini tam olarak hissetmemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Faiz beklentisi riskli varlıklara ilgiyi sınırlıyor

Kripto varlıklar, geleneksel piyasalar ve küresel ekonomiyle güçlü bağlarını koruyor. Faiz artışı beklentisi, yatırımcıların daha yüksek risk taşıyan varlıklara yönelme isteğini genellikle azaltıyor. Bu çerçevede Bitcoin ve altcoinler üzerindeki baskının yalnızca kriptoya özgü gelişmelerden kaynaklanmadığı, makroekonomik koşulların da fiyatlamada belirleyici olduğu görülüyor.

FedWatch verileri, faiz artışının sürpriz olmaktan çok vadeli işlemler piyasasında büyük ölçüde fiyatlanmış bir beklentiye dönüştüğünü gösteriyor.

Buna karşın faiz artışı ihtimali tek başına yeni ve ani bir sarsıntı anlamına gelmeyebilir. FedWatch göstergesi, doğrudan kararın kendisini değil, vadeli işlemler piyasasının beklentisini yansıtıyor. Bu nedenle söz konusu tablo, piyasada yeni bir şoktan çok mevcut kırılganlığın devamına işaret ediyor.

Bitcoin’de düşüş sürerken 70 bin dolar eşiği izleniyor

Bitcoin 72.744 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük grafikte öne çıkan hareketli ortalamaların altında kalıyor. Fiyatın 70.000 doların altına sarkması halinde bunun otomatik olarak güçlü bir satış dalgası başlatmayabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Son düşüşün zaten oldukça belirgin hale gelmesi, satış baskısının bir bölümünün fiyatlara yansımış olabileceğini düşündürüyor.

Piyasadaki zayıflığın bir diğer nedeni, yatırımcıların risk karşılığında yeterli getiri görmemesi olarak öne sürülüyor. Bu bakışa göre Bitcoin ve genel olarak kripto varlıklar, son dönemde teknoloji ve yapay zeka hisselerine kıyasla daha az cazip bulunuyor. Sermayenin bu alanlara yönelmesi de dijital varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Çıkışlar sürüyor, toparlanma için yeni katalizör aranıyor

Piyasada giriş ve çıkışlar arasındaki dengesizlik devam ediyor. İlk 15 içindeki birçok kripto varlıkta kalıcı fon çıkışları görülürken, güvenlik kaygıları, yatırımcı duyarlılığındaki bozulma ve güçlü toparlanma beklentisinin zayıf kalması bu eğilimi destekliyor.

Bu görünüm; türev piyasaları, zincir üstü hareketleri ve ETF davranışlarını izleyen Coinglass, CryptoQuant ve SosoValue verilerine dayanıyor. Coinglass kripto türev piyasalarını, CryptoQuant zincir üstü verileri ve borsa akışlarını, SosoValue ise özellikle ETF eğilimlerini takip eden veri platformları arasında yer alıyor.

Mini sözlük: ETF, borsada işlem gören fon anlamına gelir ve yatırımcılara bir varlığa doğrudan sahip olmadan fiyat hareketine erişim imkanı sunar. Zincir üstü veri ise blokzincir ağındaki transferler, cüzdan hareketleri ve arz dinamikleri gibi doğrudan ağ üzerinden izlenebilen ölçümleri ifade eder.

Kaynak İzlenen alan Öne çıkan görünüm Coinglass Türev piyasaları Çıkış baskısı CryptoQuant Zincir üstü hareketler Dijital varlıklardan çıkış SosoValue ETF davranışı Kurumsal ürünlerde zayıf akış

Kalıcı bir toparlanmanın teyidi için daha yüksek zirveler ve ETF gibi kurumsal ürünlere düzenli para girişi gerekiyor.

Piyasanın geniş çaplı bir toparlanma yaşayabilmesi için yeni kullanım alanları ve güçlü katalizörler gerektiği belirtiliyor. Böyle bir iyileşmenin teyidi ise ancak fiyat yapısında daha yüksek zirveler görülmesi ve özellikle ETF gibi kurumsal araçlara istikrarlı girişlerin başlamasıyla mümkün olabilecek.