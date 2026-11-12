Binance verileri XRP’de satış baskısının sertleştiğini gösteriyor

XRP, kripto para piyasasındaki dalgalanmanın sürdüğü bir dönemde toparlanma girişimlerinde zayıf kalırken, zincir üstü ve piyasa verileri satış baskısının güçlendiğine işaret ediyor. CryptoQuant verilerine göre hem spot hem de vadeli işlemlerde satıcılar belirgin biçimde öne geçti ve bu tablo, XRP üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Vadeli işlemlerde negatif denge derinleşti

Binance verilerine göre XRP’nin perpetual CVD değeri 12 Kasım itibarıyla eksi 109 milyon dolardan yaklaşık eksi 1,1 milyar dolara geriledi. Böylece negatif fark 991 milyon dolar büyüdü. Bu metrik, zaman içinde alım yönlü ve satım yönlü agresif emirler arasındaki farkı ölçüyor.

Mini sözlük: CVD, yani kümülatif hacim farkı, piyasada alıcıların mı yoksa satıcıların mı daha agresif davrandığını gösteren bir göstergedir. Değer negatife indikçe satım emirlerinin alım emirlerine göre daha baskın olduğu anlaşılır.

CryptoQuant, dijital varlık piyasalarına yönelik zincir üstü ve borsa verileri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı verilere göre Binance tarafındaki negatif denge önceki seviyenin 10 katından fazla büyüdü. Bu durum, yatırımcıların piyasa emriyle daha fazla satış yaptığına, bazı işlemlerde kısa pozisyon açıldığına ya da mevcut uzun pozisyonların kapatıldığına işaret ediyor.

XRP’nin Binance perpetual CVD verisinde görülen 991 milyon dolarlık bozulma, vadeli işlemlerde satıcıların belirgin üstünlük kurduğunu gösteriyor.

Spot piyasada da satıcılar ağırlık kazandı

Baskı yalnızca vadeli işlemlerle sınırlı kalmadı. Büyük merkezi borsalardaki spot işlemleri izleyen All CEX Estimated Spot CVD verisi de aynı dönemde eksi 400 milyon dolardan eksi 2,9 milyar dolara indi. Böylece satıcılar lehine oluşan dengesizlik 2,5 milyar dolar arttı.

Bu değişim, spot piyasada da yatırımcıların alımdan çok satış yönünde pozisyon aldığını ortaya koyuyor. Veriler, XRP’de son dönemde görülen zayıf fiyat performansının yalnızca genel piyasa oynaklığıyla değil, aynı zamanda borsalardaki emir akışının net biçimde satış tarafına kaymasıyla da bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Gösterge Önceki seviye Güncel seviye Binance perpetual CVD Eksi 109 milyon dolar Eksi 1,1 milyar dolar All CEX Estimated Spot CVD Eksi 400 milyon dolar Eksi 2,9 milyar dolar

1 dolar seviyesi üzerindeki baskı arttı

Analizde, momentumun zayıf seyretmesi nedeniyle XRP’nin uzun süredir koruduğu 1 dolar seviyesinin de risk altında kalabileceği değerlendiriliyor. Hem spot hem vadeli piyasada satıcıların eş zamanlı biçimde güç kazanması, kısa vadede toparlanma çabalarını daha da zorlaştırabilir.

Spot piyasadaki 2,5 milyar dolarlık ek negatif fark, XRP işlemlerinde alımdan çok satışın öne çıktığını ortaya koyuyor.

Veriler, 23 Eylül’den bu yana emir akışında belirgin bir bozulma yaşandığını gösterirken, yatırımcı davranışındaki bu değişimin fiyat üzerinde baskı kurmayı sürdürdüğü görülüyor. XRP’de yön arayışının devam ettiği piyasada, borsa verileri şimdilik alıcılardan çok satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu ortaya koyuyor.