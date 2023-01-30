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Sosyal medya üzerinde bazı yatırımcılar Binance borsasındaki hesaplarının kilitlemesinden dolayı tepki gösteriyordu. Bu konuda Binance zaten geniş kapsamlı bir duyuru yaptı ama asıl gerekçeyle ilgili bir şey söylemedi. Bugün kilitlenen hesapların önemli bir kısmının neden bu problemle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Binance Neden Hesap Kilitler?

Kripto para borsası Binance, birkaç kullanıcıya göre Bitzlato soruşturmasıyla ilgili olarak platformdaki birden fazla hesabı sessizce kapatıyor. 18 Ocak tarihinde birçok Rus kullanıcı hesaplarının bloke edildiğinden ve paralarını borsadan çekemediklerinden şikâyet etti. Etkilenen kullanıcılar, sorunları bildirmek için bir Telegram grubu bile oluşturdu. Benzer şikayetleri Türk kullanıcılardan da sosyal medyada bol bol gördük.

Şu anda 1.000’den fazla üyesi bulunan grubun üyeleri hesaplarının bloke edilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın kripto firması Bitzlato’ya karşı yürüttüğü yaptırımlar arasında bir paralellik olduğunu düşünüyor. Binance, müşterilerine asıl sebebi açıklamadığı için yatırımcılar ancak benzer hareketleri tekrarlamış diğer üyelerle yaptıkları fikir alışverişinin ardından bazı sebepler üretebiliyor. Birçok grup üyesi Bitzlato ve Binance hesapları arasındaki gelen ve giden işlemler de dahil olmak üzere Bitzlato’yu kullandıklarını açıkça itiraf etti. Etkilenen bazı kullanıcılar da Bitzlato‘ya yönelik eylemle ilgili öfke ve kafa karışıklığını dile getirdi.

“Henüz hiçbir yerde yasaklanmamış olmama rağmen, BTC-e, Wex ve şimdi de Bitzlato’da biraz para kaybettim.”

Diğer bir kullanıcı ise şunları yazdı;

“Bitzlato ile ilgili engellemeler saçmalık. Şimdiye kadar suçlu oldukları kanıtlanmadı, sadece suçlamalar var, peki bu para nasıl kirli olabilir?”

Binance Açıklaması

Binance sözcüsü tarafından yapılan son açıklama askıya almaların gerçekten de Bitzlato ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Temsilci, “Geçen hafta, uyum ve soruşturma ekibimiz, Bitzlato davasıyla ilgili olarak, Doğu Avrupa ve BDT dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden bazı kullanıcıların hesaplarını askıya aldı” dedi. Yani eğer son 10-15 günde hesabınız kilitlendiyse muhtemelen bu borsayla bağlatınız veya size transfer yapan birinin bağlantısı olabilir.

Binance‘ın sözcüsü, askıya alma işlemlerinin çoğunun geçici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;