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Binance Kullanıcıları İsyan Ediyordu Açıklama Geldi! Binance Hesap Kilitlendi!

Kullanıcılar isyan ediyordu nihayet Binance borsasından hesap kilitlenmeleriyle alakalı kapsamlı bir açıklama geldi.
21:25
24 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Binance borsasındaki hesaplarının kilitlendiğine dair şikayetler son günlerde fazlasıyla arttı. Sosyal medya üzerinden şikayetler yağıyor. Binance borsası gelen tepkinin ardından hesap kilitlenmeleriyle ilgili sürece açıklık getirmek için önemli bir duyuru yayınladı. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası bu sürecin olağan bir iş olduğunu söylüyor.

İçerik Rehberi

Binance Hesap Kilitlendi

Özellikle Twitter üzerinden Türklerin de içinde olduğu bir grup yatırımcı uzun süredir hesaplarının kilitli kaldığından şikâyet ediyordu. Kripto paralarıyla işlem yapamayan ve pozisyonlarının bir kısmı zararına otomatik kapatılan yatırımcılar bu süreçte ettikleri zarardan Binance yetkililerini sorumlu tuttu. Üstüne üslük net bir cevap alamamaktan da rahatsızlardı. Sosyal medyada yükselen sesin ortasında Binance bu konuda bir duyuru yayınladı.

“Binance olarak, hesabınızın kilitlenmesinin son derece sinir bozucu bir deneyim olduğunun farkındayız. Bunu mümkün olduğunca en aza indirmek için çok çalışıyoruz ve ekiplerimiz bu sorunları çözmek için doğrudan etkilenen kullanıcılarla birlikte çalışıyor. Merkezi bir borsa olarak, fonlarınızı korumak, düzenleyici ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmak ve ekosistemi (diğer kullanıcıları) korumak gibi bir görevimiz var.”

Yapılan duyuruya göre hesabınızın kilitlenmesinin birçok sebebi olabilir. Binance hesabı neden kilitlenir sorusunun cevabı bu maddelerde.

  • Bir bilgisayar korsanının hesabınıza erişimi olabilir.
  • Yakın zamanda bilinen bir dolandırıcı ile etkileşime girmiş olabilirsiniz.
  • Yaptırım uygulanan bir kişi veya kuruluşla potansiyel bir bağlantınız var veya yaptırım uygulanan bir yerde yaşıyorsunuz.
  • Yaptırım uygulanan bir ülkeye veya bölgeye seyahat etmiş olabilirsiniz.
  • Binance kullanım koşullarını ihlal etmiş olabilirsiniz.
  • KYC veya AML amaçları için bir belgeniz eksik olabilir.
  • Fonlarınız, DeFi alanında meydana gelen bir hack, dolandırıcılık veya rugpull ile bağlantılı olabilir.
  • Bir bilgisayar korsanı veya başka bir şekilde kötü niyetli bir kullanıcı olabilirsiniz.
  • Hesabınız bir Kolluk Kuvvetinin (Polis) talebi üzerine kilitlendi

Devamında Binance şunları yazdı;

“Binance, bankalar ve günlük olarak etkileşimde bulunduğunuz diğer geleneksel finans kurumları gibi, uyumlu kalmak ve kullanıcılarımız için güvenli bir trade ortamı sağlamak amacıyla yerel, eyalet ve federal yasalara uymak zorundadır. Bu, blockchain ve kripto ekosisteminin büyümesi için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, bir kullanıcı hesabının dondurulabilmesi için hem kripto borsaları hem de kolluk kuvvetleri tarafından uyulması gereken, dünyanın dört bir yanındaki yargı bölgelerinde yürürlükte olan katı kurallar vardır. Bu, kolluk kuvvetlerinin soruşturmaları yürütmek için gerekli araçlara sahip olmasını sağlarken, potansiyel aşırı erişimi veya gücün kötüye kullanılmasını önler. Bu yükümlülüğü Kullanım Koşullarımızda ve ekosistemimiz genelinde açıkça vurgulamak için elimizden geleni yapıyoruz. Düzenleyici kurumların ve kolluk kuvvetlerinin taleplerini kabul etmek ve bunlara yanıt vermek için net süreçlere sahip olmak, Binance platformunda kapsamlı düzenleyici eylemlerden kaynaklanan yaygın kesintilerden korkmadan sağlam bir ürün ekosisteminin var olmasını sağlar. Bu politikaların varlığı, 100 milyondan fazla kullanıcının çıkarlarını korumakta, kötü niyetli kişilerin platformumuzdaki kullanıcıları istismar etmesini engellemekte ve daha istikrarlı bir alım satım ortamını teşvik etmektedir.”

Binance bu süreçlerin daha hızlı sonuçlandırılması için çalıştıklarını yazıyor. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin talepleri konusuna ayrı bir başlık açıyor.

“Kolluk kuvvetlerinin, hangi hesapların soruşturmaya dahil olup olmadığını belirlemek için genellikle bir dizi hesabı dondurmak zorunda kalacağını anlamak önemlidir. Ne yazık ki bu, çoğu zaman masum kullanıcıların bu soruşturmalardan geçici olarak etkilenebileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, bazı kolluk kuvvetleri (LE) talepleri, kullanıcıya soruşturmanın niteliğini açıklamamıza ve hatta kullanıcıyı ilgili makamlarla kendileri iletişime geçmeye yönlendirmemize izin verir. Etkilenen kullanıcılarla etkileşimimizde bu tercih edilen yoldur, ancak çoğu zaman yetkililer talebin niteliğini etkilenen kullanıcıyla paylaşmamamızı isteyecektir. Bu talihsiz durumda, kullanıcıya Kullanım Koşullarımızı ihlal etmiş olabileceğinden başka bir bilgi veremiyoruz.”

Binance hesabınız kilitlendiyse ne yapmanız gerekiyor? Binance hesap kilidi nasıl açılır?

“Binance hesabınıza giriş yaptığınızda hesabınızın kilitli olduğunu görmenin sinir bozucu olabileceğini anlıyoruz. Hesap kurtarma ve bekleyen sorunları çözmeye yönelik prosedürlerin mevcut olduğundan emin olabilirsiniz. Yapılacak en iyi şey, kilit hakkında daha fazla bilgi almak ve hesabınızın kilidini açmak için uygun adımlar üzerinde çalışmak üzere müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçmektir. Bu süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek için Destek Merkezimize de gidebilirsiniz. Genellikle, ekibimize ek bilgi veya doğrulama belgeleri sağlayarak bir hesap kilidi kaldırılabilir. Ayrıca, çoğu yargı alanında kolluk kuvvetlerinin, hesaplarındaki fonlara resmi olarak el koymaları halinde kullanıcılarla doğrudan iletişime geçmeleri ve onlara bu fonları yasal kanallar aracılığıyla talep etme fırsatı vermeleri gerekmektedir. Bazen, tamamen Binance’in kontrolü dışında olan bir hesap dondurulabilir. Hesabınızı mümkün olan en kısa sürede serbest bırakmak için bloğu yürürlüğe koyan harici taraflarla çalışırken sabırlı ve anlayışlı olmanızı rica ediyoruz.”

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