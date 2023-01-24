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Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin sorunlu bir altcoini açığa satmaya başlamıştı. Pozisyonunu kapattı. Buterin oldukça kazançlı bir işlem yaptı. Bu pozisyonunu kapattıktan sonra 92.000 dolarlık kazanç elde etti. Peki Buterin’in açığa sattığı altcoin hangisiydi? Açığa satış fırsatı devam ediyor mu? Son gelişmelerin detayları ve daha fazlası.

RAI Token

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, on-chain verilere göre sorunlu stablecoin RAI’de yedi aylık short pozisyonunu kapatarak 92.000 dolar kazanç elde etti. Buterin, Mayıs ve haziran aylarında 400.000 RAI ödünç alıp bunu dolar endeksi bir stablecoin DAI almak için kullandı. 1,2 milyon dolarlık DAI alan Buterin pozisyonunu kısa süre önce kapattı. Buterin 22 Ocak’ta 1,13 milyon dolarlık DAI ve RAI karşılığında eter satarak pozisyonu kapattı. Buterin’in Ethereum cüzdanındaki hareketler bu kazancı doğruluyor.

Reflexer Labs tarafından geliştirilen RAI, belirli bir token veya itibari para birimine bağlı olmayan ancak eter tarafından desteklenen deneysel bir stablecoindir. RAI basmak isteyenlerin ETH varlıklarını teminat olarak kilitlemeleri ve %2’lik bir ücret ödemeleri gerekiyor. RAI, istikrarlı kalmak için algoritmik bir yaklaşım kullanır. Bu tasarım, token için arz ve talep üzerinde bir etkiye sahiptir ve belirli bir varlığa bağlı kalmadan volatiliteyi azaltmaya yardımcı olur.

RAI Token Alınır Mı?

Tasarımı nedeniyle RAI Token, ABD dolarına bağlı kalmamakta ve zaman içinde dalgalanmaktadır. Geçtiğimiz yıl fiyatı 3,07 dolardan 2,79 dolara düşmüştür. Ancak, teminat olarak kullanılan ETH de dahil olmak üzere birçok kripto paradan daha az volatilite yaşamıştır. Şu anda SpankChain’in kurucu ortağı ve CEO’su olan Reflexer Labs kurucu ortağı Ameen Soleimani, RAI’nin mevcut tasarımının kusurlu olduğu iddiasını desteklemek için Buterin’in pozisyonuna dikkat çekti.

Soleimani, RAI sahiplerinin teminat olarak kullanılan ETH üzerinde getiri elde etmekten yararlanmadıkları için, onu basmanın bir fırsat maliyeti olduğunu savundu. Sonuç olarak, RAI’yi sabit tutan RAI itfa oranının her zaman negatif olması gerektiğini iddia etti.

Soleimani bunu çözmenin yolunun stETH’i teminat olarak kullanmak olduğunu söyledi. Bu kullanılırsa, RAI’nin temelini oluşturan teminat, staking getirisine paralel olarak artacak, RAI sahiplerine fayda sağlayacak ve onu basmanın fırsat maliyetini ortadan kaldıracaktır. Eğer bunu başarabilirse bu RAI için iyi bir sonuç doğurur ancak şu anlık RAI Token için net bir yörünge belirlenmiş değil. Buterin’in pozisyonunun kapanmasıyla popülerliğinin artıp yükseldiğini veya kusurlu tasarımı nedeniyle düştüğünü görebiliriz. İkisi de topluluğun hangi yöne koştuğuna başlı olarak farklı sonuçlar doğurur.