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Bitcoin (BTC) umut dağıtmaya devam ederken, önde gelen 2 analist mevcut rallinin sürdürülebilirliğini sorguluyor.

‘Sürdürülebilir Değil’

Kripto para piyasası, haftaya durgun bir şekilde başlamasının ardından önemli ölçüde toparlandı. Bitcoin son 24 saatte %1’den fazla arttı ve an itibariyle 22.994 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasının değeri ise 1 trilyon doları geçmeyi başardı. Önde gelen platformlardan Oanda’nın analisti Craig Erlam’a göre, Bitcoin’in 23.000 dolara çıkması birkaç hafta önce hayaldi. Uzman, böylesine çalkantılı bir dönemden sonra yatırımcı ilgisinin kolay kolay eski seviyelerine gelmesinin zaman alacağını belirtiyor. Yeni iflas vakaları ve merkezi borsalara yönelik FUD ortamı devam ederken, Erlam rallinin sürmesinin zor olduğunun altını çiziyor. Gerçek şu ki, birçok analist, Bitcoin’deki mevcut toparlanmanın, bir yılı aşkın bir ayı piyasasının ardından ve sektördeki itibar ve güvenin ciddi şekilde zarar görmesinin ardından sürdürülebilir olmadığını tahmin ediyor. Arca’nın baş yatırım yetkilisi Jeff Dorman’a göre, kripto paralar ivme kazansa bile, Bitcoin‘in hala kat etmesi gereken büyük bir yol var.

Bolsamania analisti César Nuez’e göre, hem sektördeki krizler hem de makroekonomik şartlar nedeniyle Bitcoin’de satış baskısı tekrar ortaya çıkabilir. Uzmana göre, kısa vadede 21.400 dolardaki desteğe geri dönebiliriz . Ancak orta ve uzun vadede daha sağlam toparlanma görmek için 25.270 doların üzerinde bir kapanış beklemeliyiz. Uzmana göre, ilk destek seviyesi 16.090 dolarda. Analist ayrıca volatilitenin yüksek olduğunu ve BTC‘nin her iki yöne de gidebileceğini belirtti. Bu bağlamda, Genesis’in iflası, piyasanın endişeyle izlediği ve riskli bir volatiliteye neden olabilecek krizlerden biri.

Satış Bakısı Artabilir!

Önde gelen analitik şirketlerinden CryptoQuant tarafından yapılan bir analize göre, Bitcoin son birkaç haftadaki çarpıcı rallisinin ardından önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Yatırımcılar mevcut ralliyi dikkatle izlerken, hem teknik hem de zincir üstü veriler, yakın vadede Bitcoin’in bundan sonra nereye gideceği konusunda hala çok fazla belirsizlik olduğunu gösteriyor. Zincir üstü verilere dikkat çeken CryptoQuant analistleri, Bitcoin madencilerinin ve kısa vadeli yatırımcıların satışlarını artırdığını gösteriyor. CryptoQuant’ın Madenci Pozisyon Endeksi (MPI) ve Bitcoin Madenci Çıkış metriklerine göre, son zamanlarda madencilerin cüzdanlarından kayda değer bir Bitcoin çıkışı gözlemlendi. Son dönemde büyük ekonomik krizler geçiren madenciler, fiyatlar nispeten yüksek kalırken para kazanmak istiyorlar.