Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Gerçeğe Dönüş Vakti! Çöküşleri Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) umut dağıtmaya devam ederken, önde gelen 2 analist mevcut rallinin sürdürülebilirliğini sorguluyor. 
20:20
24 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) umut dağıtmaya devam ederken, önde gelen 2 analist mevcut rallinin sürdürülebilirliğini sorguluyor.

‘Sürdürülebilir Değil’

Kripto para piyasası, haftaya durgun bir şekilde başlamasının ardından önemli ölçüde toparlandı. Bitcoin son 24 saatte %1’den fazla arttı ve an itibariyle 22.994 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasının değeri ise 1 trilyon doları geçmeyi başardı. Önde gelen platformlardan  Oanda’nın analisti Craig Erlam’a göre, Bitcoin’in 23.000 dolara çıkması birkaç hafta önce hayaldi. Uzman, böylesine çalkantılı bir dönemden sonra yatırımcı ilgisinin kolay kolay eski seviyelerine gelmesinin zaman alacağını belirtiyor. Yeni iflas vakaları ve merkezi borsalara yönelik FUD ortamı devam ederken, Erlam rallinin sürmesinin zor olduğunun altını çiziyor. Gerçek şu ki, birçok analist, Bitcoin’deki mevcut toparlanmanın, bir yılı aşkın bir ayı piyasasının ardından ve sektördeki itibar ve güvenin ciddi şekilde zarar görmesinin ardından sürdürülebilir olmadığını tahmin ediyor. Arca’nın baş yatırım yetkilisi Jeff Dorman’a göre, kripto paralar ivme kazansa bile, Bitcoin‘in hala kat etmesi gereken büyük bir yol var.

Bolsamania analisti César Nuez’e göre, hem sektördeki krizler hem de makroekonomik şartlar nedeniyle Bitcoin’de satış baskısı tekrar ortaya çıkabilir. Uzmana göre, kısa vadede 21.400 dolardaki desteğe geri dönebiliriz . Ancak orta ve uzun vadede daha sağlam toparlanma görmek için 25.270 doların üzerinde bir kapanış beklemeliyiz.  Uzmana göre, ilk destek seviyesi 16.090 dolarda. Analist ayrıca volatilitenin yüksek olduğunu ve BTC‘nin her iki yöne de gidebileceğini belirtti. Bu bağlamda, Genesis’in iflası, piyasanın endişeyle izlediği ve riskli bir volatiliteye neden olabilecek krizlerden biri.

Satış Bakısı Artabilir!

Önde gelen analitik şirketlerinden CryptoQuant tarafından yapılan bir analize göre, Bitcoin son birkaç haftadaki çarpıcı rallisinin ardından önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Yatırımcılar mevcut ralliyi dikkatle izlerken, hem teknik hem de zincir üstü veriler, yakın vadede Bitcoin’in bundan sonra nereye gideceği konusunda hala çok fazla belirsizlik olduğunu gösteriyor. Zincir üstü verilere dikkat çeken CryptoQuant analistleri, Bitcoin madencilerinin ve kısa vadeli yatırımcıların satışlarını artırdığını gösteriyor. CryptoQuant’ın Madenci Pozisyon Endeksi (MPI) ve Bitcoin Madenci Çıkış metriklerine göre, son zamanlarda madencilerin cüzdanlarından kayda değer bir Bitcoin çıkışı gözlemlendi. Son dönemde büyük ekonomik krizler geçiren madenciler,  fiyatlar nispeten yüksek kalırken para kazanmak istiyorlar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Net Konuştu: Bitcoin Oraya Gidiyor!
Ünlü Analist Net Konuştu: Bitcoin Oraya Gidiyor!
3 Ünlü Uzmanın Görüşü! Bitcoin ve Kripto İçin Uyardılar!
3 Ünlü Uzmanın Görüşü! Bitcoin ve Kripto İçin Uyardılar!
Sonunda! Bitcoin’de 30.000 Dolar İçin Tarih Veren Analist İddialı: Bu Altcoin BTC’yi Geride Bırakacak!
Sonunda! Bitcoin’de 30.000 Dolar İçin Tarih Veren Analist İddialı: Bu Altcoin BTC’yi Geride Bırakacak!
Uçuk Tahminlere Yer Yok! 3 Uzman CNBC’ye Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Olası Senaryo!
Uçuk Tahminlere Yer Yok! 3 Uzman CNBC’ye Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Olası Senaryo!
2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Tüyler Ürperten Bitcoin Uyarısı: Geliyor!
2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Tüyler Ürperten Bitcoin Uyarısı: Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023