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Kripto para piyasaları 1 trilyon dolarlı kümülatif değer eşiğinin üzerinde bulunuyor ve bazı altcoinler ciddi anlamda değerlendi. Audius (AUDIO) bugün yaklaşık %70 oranında değerlendi. Peki bu denli büyük fiyatlamanın arkasındaki gerekçe neydi? Mevcut fiyatıyla Audio Coin cazip mi? Güncel veriler ve beklentilerle birlikte Audio Coin yorumları sizlerle.

Audio Coin Alınır Mı?

Merkezi olmayan müzik yayın platformunun yerel tokeni AUDIO sadece saatler içinde %70’in üzerinde artış yaşadı. AUDIO token, fiyatı 24 Ocak’ta 0,1936 dolardan 0,3613 doların üzerine çıktı. İşlem hacmi ise 357 milyon dolara ulaşarak %2624 arttı. Token haftalık bazda %68 artış gösterdi. Ralli 22 Ocak’ta bir kez daha hız kazandı. O zamandan beri Audius her günü yeşil renkte kapattı ve bugünün günlük mum çubuğu en büyüğü oldu.

Aylardır ilk defa, bu yükseliş Audius’u Nisan 2022’den beri yükselişi sınırlandıran günlük MA 200 bariyerini aşmaya itti. Son ralli teknik olarak destekleniyor. Fiyat aşırı alım bölgesinde olsa da büyük kar satışları gelmedi. Stop bölgesini yakın ayarlayan yatırımcılar rallini devam etme ihtimalini satın alabilir. Ancak öncelikle yükselişin asıl nedenine bakmak gerekiyor.

Audio Coin Neden Yükseldi?

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase dün yaptığımız son dakika duyurusunda da belirttiğimiz gibi Audio Coin’i listelemek için yol haritasına ekledi.. Duyurunun ardından fiyat artışı %50’yi geçti. Boğa sezonlarında veya bu tarz ara ralli dönemlerinde borsa listelemeleri altcoinlerin ihtiyacı olan roket yakıtını temin ediyor. Coinbase geçtiğimiz aylarda birçok listeleme yaptı ancak onlar bu tarz bir ara ralli döneminde listelenmediği için %2500’ün üzerinde hacim artışı yaşamadı.

Fakat belirttiğimiz gibi bu duyuru sadece listelemenin yapılma ihtimalinin arttığını gösteren bir haberdi. Yani yol haritasına eklenen Audio Coin kesin olarak listelenecek diye bir kural yok. Coinbase borsası incelemelerini tamamladıktan sonra birkaç gün veya hafta hatta ay içinde listelemeyi yapabilir. Veya yol haritasından bu altcoini çıkarabilir. Şimdi en can alıcı noktaya gelelim “Audio Coin Alınır Mı?” başlığında belirttiğimiz gibi yükselişin sebebi alım için iyi bir neden. Birçok yatırımcı Coinbase borsasının birkaç gün içinde resmi listelemeyi duyurabileceğini umarak bu altcoini satın alıyor. Eğer resmi listeleme duyurulursa fiyat daha da artabilir. O halde size bu süreçle alakalı para kazanabileceğiniz birkaç önemli detaydan bahsedeyim.

Coinbase bazı altcoinleri formaliteden yol haritasına ekliyor ve 3-7 gün içinde listeliyor. Audio Coin eğer bu niyetle yol haritasına eklendiyse listeleme haberi 7 gün içinde gelebilir.

bazı altcoinleri formaliteden yol haritasına ekliyor ve 3-7 gün içinde listeliyor. Audio Coin eğer bu niyetle yol haritasına eklendiyse listeleme haberi 7 gün içinde gelebilir. Coinbase listeleme duyurularını son dakika olarak anlık paylaşıyoruz. Bizi takip ederek listeleme yükselişi başlamadan alım yapabilirsiniz.

Son ve bence en önemli detay şu, Coinbase borsası listeleme duyuruların %90 Türkiye saatiyle 18:50-19:10 arasında yapıyor. Bazı istisnalarda 19:00-20:00 arasında duyurduğu oluyor. Yani eğer listeleme haberi gelecekse çok büyük ihtimalle 18:50-19:10 arasında gelecek. Gözünüz önümüzdeki günlerde CoinTürk’te olsun.

Ve elbette kripto para piyasaları sürprizlerle doludur. Bitcoin, listeleme duyurusu sırasında sert bir düşüş yaşarsa Audio Coin beklenen hareketi yapamayabilir.