Büyük bir güç ve hevesle ortaya çıktıktan sonra kripto çöküşüne maruz kalan bu altcoin tarihi zirvesine ulaşmıştı. Şubat için uyarı geldi.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Aptos (APT) fiyatı 22 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak yukarı yönlü hareketine devam etmeden önce önemli ölçüde düşme ihtimalini hala koruyor.

Fiyat Hangi Yöne Gidecek?

6 Ocak’ta APT fiyatı alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. O sırada, minimum fiyatı olan 3,06 doların hemen üzerinde işlem görüyordu. O zamandan beri hızlanan bir oranda arttı ve 20 Ocak’ta 9,80 dolar direnç alanından çıktı. İki gün sonra, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14,57 dolara ulaştı. Ancak, fiyat son 24 saat içinde iki uzun üst fitil oluşturdu. Bunlar satış baskısının işaretleri olarak kabul edilebilir.

Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğundan, bir sonraki direnci belirlemek için Fib geri çekilme seviyelerinin kullanılması gerekiyor. İlk direnç, önceki düşüşün tamamının 1,61 dış geri çekilmesi olan 14,84 dolarda bulunuyor. Fiyat kırılırsa, bir sonraki direnç 2,61 dış geri çekilme seviyesi olan 22,15 dolarda fiyatı karşılıyor olacak. Öte yandan, bir ret 9,80 dolar alanının yeniden test edilmesine yol açabilir.

Günlük RSI aşırı satın alınırken, henüz herhangi bir düşüş sapması yaratmadı. Bu nedenle, fiyat hareketi ve göstergeler arasındaki karışık okumalar nedeniyle, Aptos kripto gelecek trendini belirlemek için harekete daha yakından bakmak gerekiyor.

Şubat İçin Aptos Fiyat Tahmini

Yukarı yönlü harekete daha yakından bakıldığında, APT fiyatının muhtemelen yukarı yönlü bir hareketin beşinci ve son dalgasında olduğu görülmekte. Hareket tamamlandıktan sonra, önemli bir düzeltme beklenebilir. Eğer öyleyse, 0,5-0,618 Fib geri çekilme destek alanı (beyaz) 7,45 – 8,80 dolarda destek sağlayabilir.

Ayrıca, beşinci dalga, birinci ve üçüncü dalgaların toplamıyla aynı uzunluğa sahip ve bu, beşinci dalga uzadığında yaygın olarak gerçekleşmekte. Bu, potansiyel bir Aptos kripto zirvesinin başka bir işareti olabilir. Düzeltme, düşüş sapması (yeşil çizgi) yaratan altı saatlik RSI tarafından da destekleniyor olabilir.

Sonuç olarak, Şubat ayı için en olası Aptos fiyat tahmini 7,45-8,80 dolara doğru bir düzeltme olabilir. Bu düşüş eğilimli APT fiyat analizini geçersiz kılabilir ve 14,85 doların üzerindeki önemli bir artış 22,15 dolara doğru yukarı yönlü bir hareketin muhtemel olduğunu gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.