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14 Günde Yüzde 250 Yükseldi! Aptos’taki (APT) Yükselişi Oraya Olan İlgi Körüklüyor!

Aptos'un yerel varlığı APT, kripto para piyasasını sarsan şirket iflasları, düzenleyiciler ve yetkili makamların açtığı davalar ve genel yatırımcı duyarlılığındaki düşüşle boğuşulurken bile son 14 günde yüzde 250'in üzerinde yükseldi.
12:20
23 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Layer 1 Blockchain’i Aptos‘un yerel varlığı APT, kripto para piyasasını sarsan şirket iflasları, düzenleyiciler ve yetkili makamların açtığı davalar ve genel yatırımcı duyarlılığındaki düşüşle boğuşulurken bile son 14 günde yüzde 250’in üzerinde yükseldi.

Aptos’un Yükselişi

APT, bu yazının hazırlandığı sırada 2.1 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto paralar arasında 29’ncu sırada yer aldığını ve toplam arzına göre 14 milyar dolarlık tamamen seyreltilmiş bir piyasa değerine sahip. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, Aptos ağının yerel varlığının geçen haftaki fiyat seviyesi olan 7 dolardan, 2022’nin Kasım ayında kaydettiği 3 dolar ile en düşük seviyeden yüzde 300’ün üzerinde yükselişle 14 doların altında 13,62 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

APT’nin vadeli işlem piyasasının nispeten sessiz kaldığı fiyattaki hareketliliğin özellikle spot piyasadaki ilgiyle hareket ettirildiğin altını çizelim.

Fiyata NFT Piyasası Yön Veriyor

Veriler, Aptos’taki NFT piyasasının bu destansı yükselişe katkıda bulunduğu gösteriyor. Aptos NFT pazar yeri Topaz’dan alınan veriler, bir dizi komik flamingo olan Aptomingos ve Aptos Monkeys gibi NFT koleksiyonlarının son 24 saat içinde on binlerce dolar değerinde işlem hacmi çektiğini ve geçtiğimiz hafta birkaç NFT projesinin taban fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koyuyor.

Twitter’daki bazı popüler kripto para yatırımcıları, Aptos tabanlı NFT‘lerine olan ilginin önümüzdeki günlerde artmasını beklerken, ağ üzerinde çıkarılan NFT‘lerin hızlı bir şekilde alınıp satılıyor oluşu fırsatçı yatırımcılar arasında giderek moda haline gelmiş durumda.

Aptos mainnet’i (ana ağı) 18 Ekim’de makul incelemeler ve teknik zorluklarla başlatıldı. Bazıları APT token‘larının dağıtım şeklini eleştirirken, yatırımcılar ve Aptos Vakfı, ihraç edilen 1 milyar token’ın neredeyse yarısını aldı. Bu durum yatırımcıların ve Vakfın token’larını potansiyel olarak piyasaya sürerek likide edebileceği ve bunun da olumsuz bir piyasa tepkisini tetikleyeceği endişelerine neden oldu.

Ekip ise yapılan token dağıtımının yerinde olduğunu savunarak, büyük yatırımcıların ellerindeki token’ları topluca elden çıkarmasını önlemek için yeterli kilitleme sürelerinin uygulandığını belirtti. Aptos CEO’su Mo Shaikh CoinDesk’e verdiği bir röportajda, “Tokenomik’i tasarlarken amacımız, topluluğu adil bir şekilde temsil eden bir şey yaratmaktı. Tokenomik dağılımımıza bakarsanız, yatırımcılar için tüm Blockchain arasında en düşük dağılıma sahip olduğumuzu görürsünüz. Diğer projelerle kıyaslandığında bile gördüğümüz en adil projelerden biri.” ifadelerini kullandı.

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