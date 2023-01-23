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Henüz Yanılmadı! Çöküşleri Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bitcoin Bu Seviyeye Çakılacak!

Bitcoin (BTC) sürpriz rallisi ile yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir analist yatırımcıların kafasında soru işareti bırakan açıklamalar yaptı.
12:00
23 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) sürpriz rallisi ile yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir analist yatırımcıların kafasında soru işareti bırakan açıklamalar yaptı.

Boğa Tuzağı Uyarısı!

Bitcoin, hafta sonu yükselişe geçerek yeni yılla birlikte başlayan rallisini sürdürdü. Bitcoin, 22 Kasım’daki 15.665 dolarlık  düşük seviyesinden bu yana %45 oranında değer kazandı. Bununla birlikte, ralli hala devam ediyor olsa da, boğa tuzağına dair artan korkular var. Boğa tuzağı, yatırımcıları yanıltmak amacıyla kullanılır. Piyasada bir düşüş yaşanacağına dair yanlış sinyaller yaratılır. Yatırımcıların tuzağa düşmesi için hızla yükselen senet ya da endeks yine aynı hızla düşer. Bitcoin 2021’in sonlarından beri düşüş eğiliminde ve hala zirvesinden %67 uzakta. Bazı uzmanlara göre, bu eğilim bu yıl da devam edebilir. Bazı analistler son piyasa hareketlerinin gerçek bir talep olmadan manipüle edilmiş göründüğünü söyledi. Bu nedenle boğa tuzağına dair uyarılarda bulunuyorlar.  Küresel ekonominin zor durumda olduğu, yaklaşan bir durgunluk ve riskli varlık sınıflarına yatırım yapmak için çok az istek olduğu düşünüldüğünde, mevcut ralliye henüz bir boğa piyasası demek için biraz erken görünüyor.

Bu nedenle boğa tuzağı senaryosu çizen analistlerin sayısı giderek artıyor. Kıdemli analist Bitcoinagile mevcut ralinin belirgin bir boğa tuzağı olduğunu ve BTC’nin yeniden 12.000 dolara çakılacağını iddia ediyor. Bitcoin, son 24 saatte % 055 düşüşle an itibariyle 22.773 dolardan işlem görüyor.  Bitcoin, 23 Ocak’ta, Ağustos ortasından bu yana en yüksek fiyat seviyesi olan 23.262 dolara ulaşmayı başardı. Bir önceki Eylül zirvesindeki direncin kırılması, boğaların henüz güçlerinin tükenmediğini gösteriyor. BTC, son yedi günde %33,5 değer kazandı ve beş ayın en yüksek seviyesinde. Kripto para piyasasının değeri yeniden 1,1 trilyon dolara yaklaştı.

Belirsizlik Devam Ediyor!

Bitcoin, geçen yıl sert bir darbe aldı ve FTX‘in çöküşünün ardından Kasım ayında 15.000  dolar seviyelerine kadar düştü. 2023’e istikralı bir giriş yapan BTC, sürpriz bir şekilde 23.000 doları geçti.    Bununla birlikte, analistler ve yatırımcılar, enflasyonun düşmesi ve iş sayılarının artmasıyla birlikte Bitcoin’in pozitif ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini veya trendin tersine dönmesinin yakın olup olmadığını sorguluyor. Bu nedenle belirsizlik devam ediyor.

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