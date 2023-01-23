Brezilya ve Arjantin ikili ticarette ABD dolarına olan bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Uzmanlar uzun vadede en iyi ve en doğru çözümün Bitcoin (BTC) olduğunu söylüyor.

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Küresel jeopolitiğin değişen dinamikleri ve ABD’nin artan borcunun ortasında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin ticaret yapmak için ABD doları dışında alternatif bir para birimi arayışına girdikleri görülüyor. Son gelişmeler ışığında bu ülkelere Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin’in de dahil olmuş durumda.

Brezilya ve Arjantin’in Ortak Para Birimi Adımı

Son gelişmelere göre Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin‘in bir ortak para birimi üzerinde çalıştıkları açıklandı. Bu hafta Buenos Aires Zirvesi sırasında Güney Amerika’nın en büyük iki ekonomisi ortak para biriminin geleceğine ilişkin görüşmeler yapacak. Edinilen bilgilere göre, yeni para biriminin iki ülke arasındaki ticareti ve güveni arttırmak ve ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için kullanımına odaklanılacak. Financial Times’a konuşan Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Mali konulardan ekonominin büyüklüğüne ve merkez bankalarının rolüne kadar her şeyi içeren bir ortak para birimi için gerekli parametreleri incelemeye başlama kararı alınacak. Ticaret entegrasyonu için mekanizmalar üzerinde çalışılacak. Yanlış beklentiler yaratmak istemiyorum. Bu Latin Amerika’nın kat etmesi gereken uzun bir yolun yalnızca ilk adımı.

En Güçlü Aday Bitcoin!

Mevcut planlara göre, “sure” (Güney) olarak adlandırılan yeni para birimi ikili bir proje olarak etkin olacak. Daha sonra, iki ülke bu ikili projeye daha fazla ülkeyi dahil ederek genişletecek. Ancak, ABD dolarının hegemonyasına meydan okumak uzun vadede herkes için zorlu olacak. Yine, merkez bankaları tarafından kontrol edileceği için yeni para birimine güven inşa etmek oldukça zor olacak.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Brezilya ve Arjantin’in ticarette Bitcoin’i kullanmasının en doğru seçenek olabileceğini öne sürdü. Bitcoin’in merkezi yetsiz defteri ve arzının sınırlı olmasının onu bir değer deposu haline getirdiğini ve herhangi bir merkez bankasına bağımlılığı azalttığının altını çizdi. Armstrong yaptığı değerlendirmede belirtti:

Bitcoin‘e geçmeyi düşünüp düşünmediklerini merak ediyorum. Bu muhtemelen uzun vadede en doğru tercih olacaktır.

Artan küresel borç ve düşen ekonomik çıktı karşısında dünya çapındaki kullanıcılar itibari para birimlerinden uzaklaşmaya hatta kurtulmaya çalışırken bir kez daha BTC büyük ilgi görüyor. Bitcoin, 2023’ün başından bu yana yaklaşık yüzde 33 yükselişle güçlü bir çıkış yaptı. Öte yandan, dünya genelinde enflasyonun hala yüksek olması Fed gibi birçok merkez bankasını faiz artırım programına devam etmeye zorluyor.