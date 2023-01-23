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CoinW Türkiye Yeni Yıl Etkinliği İstanbul’da Başarıyla Tamamlandı

12:39
23 Ocak 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

13 Ocak 2023 akşamı, CoinW’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Yeni Yıl etkinliği İstanbul Moda Kayıkhane’de gerçekleştirildi. Ünlü KOL’lar, fenomenler, traderlar, projeler, sektörler yakın olarak ilgilenen medya kuruluşları ve kullanıcılardan oluşan yüze yakın kişi, kripto varlık endüstrisindeki en yeni gelişmeleri, borsa yatırımını, potansiyel iş birliklerini, blok zincir teknojisinin geleceğini ve diğer birçok konuyu tartışmak için bu etkinliğe katıldı.

Etkinlik sırasında CoinW’nin Türkiye Operasyon Müdürü, CoinW’nin yeni platform operasyon modelini ve yenilikçi konseptini konuklara tanıttı ve platformun temel avantajlarını açıkladı. Önde gelen küresel bir kripto varlık borsası olarak CoinW’nin yeterli likiditeye, akıllı risk kontrol sistemine, yetkili uyum düzenlemesine, banka sınıfı sermaye güvenliğine, küresel stratejik düzene ve başarılı bir ekolojik sisteme sahip olduğunu ve kullanıcılara spot, vadeli, ETF ve OTC gibi hizmetler sunduğunu belirtti.

CoinW’nin 2022 yıllık verilerinin sevindirici olduğuna dikkat çekti: toplam işlem hacmi 3.243,78 milyar dolara ulaştı; ortalama günlük vadeli işlem hacmi 7,9 milyar doları aştı. 24 saatlik vadeli işlem hacmi de 14,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve vadeli alım-satım sayısı bir önceki yıla göre %58 arttı. Ağda spot ticaret için 0 komisyonu benimseyen ilk platform olan CoinW, spot tarafta da parlak sonuçlar elde etti: 2022 yılında 105 yeni token listelendi. Geçen yılın sonunda, platformda toplam 732 token ve 1.222 çift yayındaydı.

Buna ek olarak, CoinW şu anda küresel blockchain kurumları, tanınmış KOL’lar ve kullanıcılar için küresel bir ortak işe alım programı açıyor. Platformun işe alım gereksinimlerini karşılayanlar, CoinW küresel ortakları olma ve yüksek komisyon, VIP hakları, özel onur ödülleri, ekip ile toplantılar ve yeni ürün dahili testleri gibi özel ortak avantajlarından yararlanma fırsatına sahip olacaklar. Konuklar küresel ortak alımıyla çok ilgilendiler ve işbirliği için gelecekte toplantılar yapılmasına karar verdiler.

CoinW Türkiye Operasyon Sorumlusu, “Yapılan bir araştırma, Türkiye nüfusunun yaklaşık %16’sının (yaklaşık 13,6 milyon kişi) Bitcoin sahibi olduğunu göstermektedir. Bu da Türkiye’nin kripto para birimlerinin geleceğinde önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor. Bu nedenle Türkiye de CoinW’nin büyük önem verdiği pazarlardan biri ve bir dizi çevrimdışı etkinlik sayesinde Türkiye ve Doğu Avrupa pazarında daha fazla kullanıcının CoinW’yi tanıyıp anlayacağını umuyoruz.” dedi.

Ayrıca, gelecekte CoinW’nin teknolojik yeniliklere bağlı kalacağını, ürün yelpazesini dikkatlice inşa edeceğini ve Türkiye olmak üzere ve tüm küresel kullanıcılar için güvenilir bir kripto varlık ticaret platformu oluşturacağını vurguladı. Bunun dışında yerel operasyonlarında, küresel operasyonlarında yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek çevre, eğitim ve sağlık alanında çalışmaları kampanyalarına dahil edeceklerinin sinyalini verdiler.

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