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3 Ünlü Uzmanın Görüşü! Bitcoin ve Kripto İçin Uyardılar!

3 büyük analist kripto paraların geleceğine dair görüşlerini açıkladı. Yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.
18:50
24 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı bugün beklenti üzeri gelen PMI verisi sebebiyle 22.700 dolarlı seviyeye düştü ve 23.000 doların altında bulunuyor. Peki bu rallinin bittiği anlamına mı geliyor? Büyük rallilerin ardından ara düzeltmeler şaşırtıcı olmaz ancak Bitcoin için daha fazlası söz konusu olabilir. Kripto para piyasalarında artan aşırı iyimserliğin ortasında uzman görüşleri önem arz ediyor.

Kripto Uzman Görüşü

Piyasa değerine göre en iyi kripto para birimi, bu ay %40 artarak 23.000 dolara ulaştı ve 2022 Ekim ayından bu yana en büyük kazanımı elde etti. Ralli, FTX kripto para borsası çöküşünden kaynaklanan olumsuzluklar devam etse de yatırımcıları heyecanlandırdı. Ekim rallisindeki 21.000 dolar direncinin desteğe çeviren Bitcoin halen 23.000 dolar seviyesine yakın seyrediyor.

Poppe dahil birçok uzman Bitcoin aşırı alım seviyesine ulaştığı için kısa vadede bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Özellikle 25.000 dolar seviyesinin aşılamadığı senaryoda BTC fiyatı 21.000 dolarlık destek seviyesine geri çekilebilir. Günlerdir devam eden yükselişin devam etmesi için momentumun sürmesi gerekiyor. RSI’ın aşırı alım bölgesinde olduğu da düşünülerse Bitcoin’in konsolide olacağı bölge 23.000 dolar altındaki lokal dip olacaktır.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Geleneksel risk piyasaları Fed’in 25bp artış yapacağı beklentisiyle Ocak ayında iyi performans gösterdi. Ancak bugün beklenti üzeri gelen PMI verisi dolar endeksini bir miktar hareketlendirdi. Gözler Cuma günü açıklanacak olan enflasyonun öncü göstergesi PCE verisinde olacak.

Popüler kripto analisti ve trader Vinícius Terranova ise şunları söyledi;

“Şu anda satın almak için risk çok daha yüksek, küçük bir düzeltme görmek için beklerdim. S&P 500 epeden gelen düşüş trendi çizgisine tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor. Makro pek yardımcı olmuyor, bence küresel piyasanın ısınmasını beklemek için çok erken, şu anda çok fazla coşku var”.

Diğer bir analist Levante’den Luísa Pires ise şunları söyledi;

“Neyin geleceğine bağlı olarak, Bitcoin’in 20.000’in altına gerileyeceğinden bahsetmek için çok fazla konjonktür var. Bu, 10.000’den fazla BTC’ye sahip olan büyük yatırımcıların, balinaların çok fazla değer gördüğü bir fiyat bölgesi. Normalde, yarıya inmeye yaklaştığında, ihraçtaki kesinti için daha büyük bir değer algısı oluşmaya başlar ve en azından takip ettiğimiz son olaylara dayanarak alımlarda bir hızlanma olur”.

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