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Sıcak Gelişme: Binance CEO’sundan Kripto Çağrısı!

Binance CEO'su küresel liderlere kripto paraların ihtiyacı olan şey konusunda çağrıda bulundu.
16:48
24 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasını kuran ve yöneten CZ, sektörle ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Kripto paraların itibarı sektördeki kötü oyuncuların geçtiğimiz yıl yaptıkları sebebiyle yeniden sarsıldı. Devletler artık bunun büyük bir risk olduğunu dillendiriyor. Öte yandan ABD de otoriteler finansal kuruluşlara kripto paralara mesafeli durmaları konusunda uyarılar yapıyor.

Binance CZ Açıklaması

Bo Li ve Nobuyasu Sugimoto tarafından kaleme alınan küresel kripto para düzenlemeleri konulu makaleyi paylaşan CZ, bunun iyi bir bakış açısı olduğunu söyledi. IMF bünyesindeki iki ismin yayınladığı bu içeriğin dikkat çekici başlıklarını ele alan CZ bazı çağrılarda bulundu. CZ biraz önce yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“Bo Li & Nobuyasu Sugimoto tarafından kripto düzenlemelerine iyi yaklaşım. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim: kullanıcı korumasının en iyi şekli küresel olarak tutarlı, risk temelli düzenlemelerdir.”

Makalenin en önemli bölümü şuydu;

“Daha güçlü finansal düzenleme ve denetim ve küresel standartların geliştirilmesi, kripto varlıklarla ilgili birçok endişenin giderilmesine yardımcı olabilir.”

Kripto Para Düzenlemesi

Binance CEO’su 4 maddede küresel kripto para düzenlemelerinin önemini ve faydalarını anlatmaya çalıştı. Hali hazırda ABD ve AB kripto paralar konusunda kapsamlı bir regülasyon adımı atmadı. Bu da gri alanların bazı kötü niyetli oyuncular tarafından istismar için kullanılmasına neden oluyor. CZ şunları söyledi;

“Doğrudan yasaklar, kullanıcıların kendi risklerini almak zorunda kaldığı korumasız platformlarda işlemler yapmalarına neden olacak.”

Kripto para düzenlemeleri için makalede yer alan 4 önemli başlığı ise şöyle sıraladı;

  • Sektörümüzün, sınır ötesi doğasına uygun, sağlam, kapsamlı ve küresel olarak tutarlı bir kripto düzenlemesine ihtiyacı vardır. Küresel bir yaklaşımın işe yaraması için, değişen endüstri ortamına uyum sağlaması gerekir.
  • Kripto varlık hizmet sağlayıcıları lisanslanmalı, tescil edilmeli ve yetkilendirilmelidir. Lisanslama ve yetkilendirme kriterleri iyi tanımlanmalıdır.
  • Birden fazla işlevi yerine getiren kuruluşlar ek düzenleme, şeffaflık ve/veya açıklama gerekliliklerine tabi olmalıdır.
  • Stablecoin’ler, birçok kullanım alanı arasında değer depolamak için önemli bir araçtır ve potansiyellerini kullanmak ve piyasa bütünlüğünü sağlamak için düzenlenmelidir.

“Kanun koyucular ve düzenleyiciler izin verilen faaliyetlerin kapsamını genişlettiğinde kullanıcı koruması ve piyasa bütünlüğü artar. Bunu diğer birçok sektörde gördük: ticaret, sağlık hizmetleri, ilaç, internet, içerik vb.”

Binance CEO’su 2021 yılında birçok devletle lisansız faaliyet konusunda sorun yaşadığı için bu konunun önemini anlamışa benziyor. 2021 yılında hukuki uyum ekibini büyüten Binance, yerel kurallara uyum sağlamak için artık maksimum çabayı gösteriyor.

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