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Kripto para yatırımcıları, 2022 yılında Layer 2 ekosistemine artan ilginin bir sonucu olarak Polygon‘un (MATIC) değerinde önemli bir artış gördü. Bu durum, çeşitli şirketlerin ve yatırımcıların dikkatini çekerek MATIC’in en yüksek piyasa değerine sahip en büyük 10 kripto para arasında yer bulmasıyla sonuçlandı. Ancak Polygon, Layer 2 altcoin’leri arenasındaki tek oyuncu değil. Şu anda iki büyük rakibi olan Optimism (OP) ve Arbitrum ile rekabet halinde ve her iki altcoin projesinin 2023 yılında kullanımında kayda değer bir büyüme görme potansiyeline sahip.

Layer 2 Altcoin’lerinin Önemi

Bu ağların potansiyelini daha derinlemesine incelemeden önce, Layer 2‘nin ne olduğuna dair bir açıklama yapmak gerekiyor. Bu terim kripto para ağları için ölçeklenebilirlik çözümlerini ifade eder. Layer 2’nin amacı, temel ağda değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, Layer 1 olarak da bilinen birincil Blockchain dışındaki işlemleri işleyerek yerine getirme kapasitesini artırmaktır.

Ölçeklenebilirlik, Ethereum (ETH) gibi kripto paraların şu anda karşılaştığı en önemli zorluklardan biri olduğu için Layer 2 teknolojisinin uygulanması büyük önem taşıyor. Ölçeklenebilirliğin sektörün gelişiminde oynadığı kritik rol göz önüne alındığında, Layer 2 ağları alanında rakiplerin ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Bu durum, geçmişte Bitcoin (BTC) için olduğu gibi Ethereum için de özellikle belirgindir. Bu bağlamda, bu rakip ölçeklendirme çözümleri hakkında daha derin bir analiz yapmak gerekiyor.

Optimisim (OP)

Optimism, Ethereum Blockchain’i üzerine inşa edilmiş, pazar lideri altcoin’in güvenlik ve ağ istikrarından yararlanan bir Layer 2 çözümüdür. Optimisim rollup’larını (toplamaları) kullanarak Ethereum ekosisteminin ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu teknoloji, güvene dayalı olmayan, gözetimsiz ve koruyucu gerektirmeyen yan zincirlerin gelişmişi olarak tanımlanabilir. Ayrıca Optimisim, EVM denkliği gibi özelliklerin aşamalı olarak uygulanmasını da sağlar.

Bir Layer 2 ağındaki işlemlerin optimum performansı için, iki katman arasında bir bağlantı gereklidir. Lasyer 1’in (Ethereum) birincil sorumluluğu verilerin güvenliğini, merkezsizleştirilmesini ve kullanılabilirliğini sağlamaktır. Bu arada, Layer 2 (Optimism) finansal işlemlerin işleme kapasitesini artırarak ağ tıkanıklığını hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Arbitrum

Optimism’e benzer şekilde Arbitrum da Ethereum ağında daha fazla ölçeklenebilirlik elde etmek için optimisim rollup’larını kullanan bir Layer 2 çözümüdür. Arbitrum’un önemli bir farklılığı, gizlilik özelliklerini Ethereum’un akıllı sözleşmelerine dahil etmesidir. Ayrıca Arbitrum, merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmek için kullanıcı dostu bir platform sunarak geliştiricilerin karmaşıklık olmadan merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) oluşturmasına olanak tanır.

Layer 2 teknolojisinin en önemli avantajlarından biri esnekliğidir. Ölçeklenebilirlik sınırlamaları konusunda endişelenmeye gerek kalmadan oyunlar, e-ticaret, finansal hizmetler ve oylama sistemleri de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

Optimism ve Arbitrum’un Potansiyeli

Hem Optimism hem de Arbitrum tarafından sunulan ölçeklenebilirlik çözümleri, kripto para piyasasında Aave (AAVE), Curve Finance (CRV) ve Uniswap (UNI) gibi büyük protokoller tarafından benimsenmiştir. Bu gelecekte kullanımın ve benimsenmenin artma potansiyelini göstermektedir.

Delphi’den alınan verilere göre, 7 Ocak’ta Optimism ve Arbitrum’daki birleşik günlük transferlerin Ethereum’daki toplam günlük işlemlerden yalnızca 16 bin daha az olması da dikkate değer bir başka husustur. Ayrıca, aynı gün, Optimism 691 bin ile günlük işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydederek 2022’nin Mart ayından bu yana gözlemlenen güçlü bir performansı yansıttı.

Layer 2 ağlarının kullanımı artmaya devam ettikçe ve Ethereum Blockchain‘inde ölçeklenebilirlik talebi yüksek kaldıkça 2023’ün Optimism ve Arbitrum’un benimsenmesi ve ortaklıkları için çok önemli bir yıl olması bekleniyor. Bu ölçeklendirme çözümlerinin sektördeki temel zorlukları ele alma ve Blockchain teknolojisi alanında daha fazla yenilik sağlama potansiyeline sahip.