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Bitcoin (BTC), madencilerin Blockchain’e ekledikleri bloklar karşılığında blok ödülü olarak aldıkları BTC satışlarının düşmesiyle birlikte değer kazanmaya devam ediyor.

Ürettiklerinden Daha Az BTC Sattılar

Güncel verilere göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para BTC bugün erken saatlerde bir kez daha 23 bin doları aşarak iki hafta içinde yüzde 30’un üzerinde yükseldi. Kripto para borsası Bitfinex’teki analistler tarafından takip edilen on-chain (zincir üstü) veri akışı, madenci cüzdanlarından kripto para borsalarına aktarılan BTC miktarının son yılların en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor.

Bitfinex, bugün yayımladıkları bir notta “Madenciler de daha iyi durumda. Yaptıkları BTC satışları son üç yılın en düşük seviyesinde. Bu durum, madencilerin halihazırda bir alım baskısı kaynağına dönüştüğünün ya da dönüşme sürecinde olduğunun potansiyel bir göstergesi.” ifadelerine yer verdi Analistler, “Madenciler daha fazla yükseliş bekledikleri için BTC’lerini satmadan tutuyorlar” diye de ekledi.

Madenciler, coin veya token olarak aldıkları ödüller karşılığında herhangi bir Blockchain ağına hesaplama gücü sağlayan kişi veya kuruluşlardır. Bu ödüller, oldukça yüksek olan operasyonel maliyetleri karşılamak için madenciler tarafından sürekli olarak satılır. Bazı madenciler geçen yıl iflas başvurusunda bulundu ve ellerindeki varlıkları tasfiye ederek piyasadaki satış baskısına katkıda bulundu.

Bitcoin madencilerinin ellerindeki BTC satışlarının düşmesi, coin üretmekten sorumlu olanların satış baskısının zayıfladığı anlamına geliyor ve genellikle yükseliş sinyali olarak görülür.

Ancak Bitfinex analistleri, yatırımcıların piyasa genelindeki düşük likiditenin ortasında son yükselişte kâra geçmelerinin düşüşe neden olabileceği konusunda da uyardı.

Bitcoin, devam eden FTX bulaşması korkularına rağmen bu ay yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Kripto para kredi şirketi Genesis’in iflas başvurusunda bulunduğu günde en büyük kripto paranın yüzde 7’nin üzerinde yükselerek 10 Kasım’dan bu yana günlükte en yüksek kazanımını elde etti.

Coinbase gibi düzenlenmiş kripto para borsalarından gelen verileri takip eden teknik göstergeler, Bitcoin’in Ocak ayının başından beri alım baskısı gördüğünü, opsiyon piyasalarının ise Temmuz ayında daha yüksek Bitcoin fiyatlarının görülmesine bahis yaptıklarını gösteriyor.

Bitcoin Balinaları Birikim Yapıyor

Öte yandan Bitfinex analistleri tarafından aktarılan veriler, balinaların (ya da yüksek miktarda BTC tutan cüzdan sahipleri) 2022’nin Kasım ve Aralık aylarında birikim yaptıklarını gösteriyor:

Bitcoin birikimi çoğunlukla büyük cüzdan boyutları (1 milyon doların üzerinde) tarafından yönetildi. Bu cüzdanlar ve büyük oyuncular, FTX’in iflası ve diğer düşüş olaylarının ardından gelen arzı emdi.

Bitfinex analistleri, “Ocak ayının ikinci haftasından bu yana bin dolar ila 10 bin dolar aralığında BTC tutan cüzdanların sayısındaki artışa da dikkat çekti. Analistler bu metriği balinalar spot pozisyonlarını korurken küçük yatırımcıların muhtemelen Bitcoin rallisine yaptıkları yeni katkının bir işareti olduğunu ekledi.