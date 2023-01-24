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Akademi Konuşuyor! Cambridge’li Ekonomistten Ürküten Bitcoin ve Enflasyon Yorumu: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yeniden 23.000 dolar seviyesini aşarken, Cambridge üniversitesinde görev yapan bir ekonomist kritik uyarılarda bulunuyor. 
14:25
24 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 23.000 dolar seviyesini aşarken, Cambridge üniversitesinde görev yapan bir ekonomist kritik uyarılarda bulunuyor.

‘Enflasyon Yüzde 4’te Yapışıp Kalacak’

Yatırımcılar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararına odaklanırken, analistler, ekonomistler ve piyasa katılımcıları da enflasyon seviyelerini yakından izliyor. Aralık 2022’de yıllık enflasyon oranı %6,5’a düştü ve birçok uzman enflasyonun daha da düşeceğini tahmin ediyor. Ancak Cambridge Üniversitesi’nden ekonomist Mohamed El-Erian, enflasyonun yıl ortasında %4 civarında sıkışıp “yapışkan” kalacağına inanıyor. Merkez bankası ise öncelikli olarak enflasyonu %2’ye indirmeye odaklanıyor. Jerome Powell da dahil olmak üzere Federal Rezerv üyeleri, bankanın hedefinin enflasyonu yüzde 2’ye indirmek olduğunu sık sık dile getirdiler. Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’de (FOMC) “şu anda odak noktasının enflasyonu %2 hedefimize geri getirmek olduğunu” vurguladı. Enflasyonu dizginlemek için merkez bankası parasal sıkılaştırma politikasını ve faiz oranlarını artırdı. Şimdiye kadar Fed, geçen yıldan bu yana art arda yedi kez faiz artırımına gitti ve artışlar aylık bazda gerçekleşti.

ABD’de enflasyon Ekim ve Kasım 2022’de çift hanelere yaklaştığından beri düştü. Ekonomist ve altın savunucusu Peter Schiff, “ABD’nin %2’nin altında enflasyon günleri geride kaldı” dedi. Geçen hafta Davos’ta düzenlenen 2023 Dünya Ekonomik Forumu etkinliğinde JLL CEO’su Christian Ulbrich, Financial Times’a meslektaşlarının %5’in yeni %2 olacağını söylemeye başladığını belirtti. Ulbrich, FT muhabirlerine “Enflasyon ısrarla %5 civarında kalacak” dedi. Cambridge Üniversitesi’ndeki Queens College başkanı Mohamed El-Erian, 17 Ocak’ta enflasyonun %4 aralığında “yapışkan” hale gelebileceğini açıkladı. El-Erian, Bloomberg‘de yayınlanan bir köşe yazısında şunları söyledi:

 Hisse senetleri ve tahviller 2023’e coşkulu bir başlangıç yapıyor, ancak küresel ekonomi, enflasyon ve politika beklentileri hakkında hala çok sayıda belirsizlik var.

Bitcoin İçin Risk Teşkil Ediyor

Ekonomiste göre, ABD’nin büyüme beklentilerindeki iyileşme, pandemi sırasında insanlara yapılan yardımların sona ermesi ve ABD’nin borçunun artışı nedeniyle risk altında.  El-Erian ayrıca, Bitcoin’in değerinin bu yıl dikkate değer bir değer kazandığını ve daha gevşek finansal koşullar ve daha büyük risk iştahı sayesinde bu yıl şu ana kadar yaklaşık %25 arttığını söyledi. Ancak, yüksek enflasyon ve Fed’in mevcut para politikasının uzaması nedeniyle BTC‘deki rallinin sürdürülebilir olmayacağını ima ediyor.

Federal Rezerv enflasyonu tekrar %2 aralığına indirmeyi hedeflerken ve bazıları enflasyon oranının bu yıl %2,7’ye ve 2024’te %2,3’e düşeceğini tahmin ederken, El-Erian %4 aralığında kalıcı bir enflasyon bekliyor. El-Erian, bu değişikliği yönlendiren şeyin “artan ücret baskısı” olduğunu vurguladı. Ekonomiste göre, bu geçiş özellikle kayda değer, çünkü enflasyonist baskılar artık merkez bankasının politika eylemine karşı daha az duyarlı. Sonuç, merkez bankalarının mevcut enflasyon hedefinin yaklaşık iki katı seviyesinde daha yapışkan bir enflasyon olabilir.”

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