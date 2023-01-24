Bitcoin (BTC) sene başından beri devam eden rallisi ile iyimserliğe yol açarken, kritik rapor ve 2 analist önemli uyarılarda bulundu.

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Bitcoin (BTC) sene başından beri devam eden rallisi ile iyimserliğe yol açarken, kritik rapor ve 2 analist önemli uyarılarda bulundu.

CryptoQuant: Dönüm Noktasında!

Önde gelen analitik şirketlerinden CryptoQuant raporuna göre, Bitcoin, 13 aydan uzun süredir içinde bulunduğu uzun vadeli düşüş eğilimini kırmak üzere. Bitcoin, kısa süre önce 23.000 doların üzerine çıkarak 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin, düşüş eğilimi çizgisini en son geçen yılın Nisan ayında yeniden test etmişti, ancak bunun üzerinde işlem yapma umudu o sırada ayılar tarafından hızla sonlandırıldı. Mevcut ralli, ara sıra yaşanan aksiliklere rağmen devam ediyor. Bitcoin, hafta sonu boyunca geçen Ağustos ayından bu yana en yüksek noktası olan 23.371 dolara ulaşmayı başardı. 23.000 dolar bölgesinde karşılaşılan direncin ardından Bitcoin dün %0.33 düşüşle kapandı ancak Bitcoin an itibariyle 23.094 dolardan işlem görüyor.

CryptoQuant tarafından hazırlanan rapora göre, mevcut ralli, BTC‘nin 2021 Kasım ayından bu yana yakalandığı düşüş trendinin üzerine çıkmaya çalıştığını gösteriyor. Analistler mevcut durumun “kritik bir karar noktası” olduğuna ve BTC’nin şu anda trend çizgisini yeniden test ettiğine dikkat çekiyor. CryptoQuant analizine göre, BTC 13 aylık düşüş trendinin üzerine çıkabilirse, yeni zirvelere doğru ilerliyor olabilir, ancak geçen Nisan’da görüldüğü gibi bu noktada bir ret, BTC’yi yeniden trend çizgisinin altına getirecektir.

‘Ölü Kedi Sıçraması’

Trend çizgisinin üzerindeki umut verici yükselişe rağmen, madenciler ve kısa vadeli yatırımcılar, son fiyat artışlarından yararlanarak Bitcoin’lerini satmaya başladılar. Bu durumun mevcut ralliyi etkilemesi muhtemel. Buna rağmen, HODL edilen coin miktarı son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 7.565.383 BTC’ye ulaşırken, uzun vadeli yatırımcılar satış yapmıyor. Çoğu analist, volatilitedeki artışın BTC’nin daha düşük seviyelere çakılmasına neden olabileceğinden, ne olursa olsun bu aşamada dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Önde gelen analistlerden Meterial Indicator yatırımcıları son yükselişe çok fazla güvenmemeleri konusunda uyardı. Tanınmış analist Crypto Toni de mevcut rallinin “ölü kedi sıçraması” olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, makro ortam düzelmeden gerçek boğa döngüsünün başlaması imkansız.

Uyarılara rağmen, trader’lar, uzun bir ilgisizlik döneminin ardından türev piyasasına yeniden girdiler. Binance‘te BTC Vadeli İşlemlerinin Açık Pozisyonu 5 Ocak’ta 2,4 milyar dolardan 21 Ocak’ta 3,16 milyar dolara yükseldi. Hafif bir düşüşe rağmen açık pozisyon, 3,10 milyar dolarlık mevcut değerde oldukça yüksek kalmaya devam ediyor.