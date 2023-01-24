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Exodus Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?

FTX çöküşü sonrasında merkezi olmayan cüzdanlara ilgi patlaması yaşadı. Kripto cüzdanları da bu süreçte kendini geliştirmeye devam ediyor.
13:30
24 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Donanım cüzdanlar maliyetlidir eğer mahir bir kripto yatırımcısıysanız sanal cüzdanlar da sizin için aynı görevi üstelenir. Donanım cüzdanlar bizim bildiğimiz Exodus gibi merkezi olmayan cüzdanların farklı bir versiyonudur. Özel anahtar USB benzeri cihazda saklandığı için yatırımcılar onun çok daha güvenli olduğunu düşünür. Fakat özel anahtarınızı koruyabiliyorsanız Exodus, Trust Wallet veya Coinbase Wallet tarzı cüzdanlar da sizin güvenliğinizi sağlar.

Exodus Cüzdan Nedir?

1 milyondan fazla kullanıcının sadece Android versiyonunu indirdiği gelişmiş bir kripto para cüzdanıdır. Diğer birçok cüzdanda olduğu gibi varlıklarınızı burada saklayabilirsiniz. Hatta cüzdan ile entegre takas sistemini kullanarak alım satım yapabiliyorsunuz. Daha da önemlisi stake konusunda da kendi çözümleri bulunuyor. Yani cüzdan tarafından desteklenen bir varlıığı Exodus Cüzdanınıza transfer ederek kolayca bir borsada aradığınız birçok özelliğe daha güvenli şekilde ulaşabilirsiniz.

Peki kaldıraçlı işlemler? Elbette bunun için de DeFi platformlarını kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Banka hesabınıza itibari para birimi transferi hariç merkezi olmayan cüzdanlarla DeFi platformlarının da desteğiyle Binance borsasında yaptığınız her şeyi yapabilirsiniz. Elbette bu merkeziyetsiz cüzdanların bazı riskleri vardır. Bunların en büyüğü özel anahtarınızın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve dolandırıcılara ait internet sitelerine cüzdanınızı bağlayarak işlem imzalamanızdır. Merkezi olmayan cüzdanlarda güvenlik konusunda internet sitemizde yayınlanmış birçok kılavuz bulunuyor.

Exodus Cüzdan Nasıl Kullanılır?

Web tarayıcınızda, mobil, masaüstü ve donanım cüzdanlarınızda Exodus 260’tan fazla kripto ve NFT‘yi yönetebilirsiniz. Web3 dünyasında internetteki kimliğimiz artık bu tarz merkezi olmayan cüzdanlar olacak. Sosyal medya hesaplarımıza, banka hesaplarımıza ve daha birçok şeye kendi merkeziyetsiz cüzdanlarımızla erişebileceğiz. Verilerimizin sahibi olacağımız yeni bir internet çağı başlayacak. Exodus Cüzdan da bu geleceğe hazırlık yapıyor. Peki Exodus Cüzdan nasıl kullanılır?

Diğer cüzdanlara benzer şekilde oldukça basit kullanımı vardır. Telefonunuza, bilgisayarınıza kolayca indirip kurabilirsiniz. Masaüstü uygulaması aracılığıyla Trezor donanım cüzdanınızla da Exodus Cüzdanı entegre hale getirebiliyorsunuz. Biz diğer cüzdan uygulamalarında olduğu gibi Chrome uzantısı olarak kuralım.

Ufak bir uyarı, Google’a cüzdan adını yazarak aratıp hiçbir zaman giriş yapmayın. En üst sırada dolandırıcıların sahte sitelere yönlendirmek için hazırladığı reklamlar oluyor. Her zaman adres çubuğuna gireceğiniz borsa, dex, cüzdan sitesi linkini kendiniz yazın.

İnternet sitesine girip Chrome uzantısı linkine tıklıyoruz. Sonrasında burada Chrome’a ekle seçeneğine tıklıyoruz, uzantı (yaklaşık 26,5mb bir dosya) eklenip tarayıcıya yükleniyor.

Otomatik yükleme yapıldıktan sonra yukarıdaki sayfa açılıyor, 4 aşamalı tanıtım slaytını geçtikten sonra “Create New Wallet” butonuna tıklıyorsunuz.

Sizi iki aşamaları yeni bir ekran karşılıyor. Burada bir şifre oluşturuyorsunuz. İkinci aşamada aynı şifreyi girip doğruluyorsunuz. Sonra açılan sayfadan “Continue” butonuna tıklıyorsunuz.

Ve mutlu son cüzdanınızı kurdunuz. Explore Web3 sekmesinden merkeziyetsiz uygulamalara bağlanabilir. NFT’lerinizi cüzdanınıza göndererek koleksiyon parçalarınızı NFT galeri bölümünde saklayabilirsiniz. Diğer cüzdanlarda olduğu gibi varlıklarım sekmesinden göndermek istediğiniz kripto parayı seçip aynı ağdan varlığınızı transfer edebiliyorsunuz. Exodus Cüzdan diğer birçok cüzdan uygulamasından farklı olarak uygulamalar topluluğunu andırıyor bu yüzden işinize fazlasıyla yarayacaktır.

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