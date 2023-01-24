Gala Coin yatırımcıları iyi kazanç elde etti. Peki geç kalanlar hangi seviyeden oyuna dahil olabilir? Gala Coin geleceği var mı?

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Kaosun sonucu olarak birçok kripto para ciddi anlamda düşüşler yaşadı ve yeni dip seviyeler belirledi. Gala Coin ciddi satışlarla karşı karşıya kalan altcoinler arasında yer alıyordu. Ancak Bitcoin fiyatındaki 7000 dolarlık toparlanma onun önemli kazanımla elde etmesini sağladı. Ve bugün dipten yaklaşık %318 yukarıda bulunuyor?

Gala Coin Alınır Mı?

Gala Coin yazı hazırlandığı sırada 0,0528 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi ise %50 artışla 619 milyon dolara yükseldi. Piyasa değerinin sadece 365 milyon dolar olduğunu düşünürsek bu ilgisi Gala Coin için devasadır. Aralık sonunda 0,016 dolardan alıcı bulan GameFi Tokeni bugün dibin %318 yukarısında alıcı buluyor. FTX çöküşü sonrasında yaşananlardan ciddi anlamda zarar gören kripto para yeniden 2022 Ağustos sonu seviyelerine yükseldi. Son boğa sezonunda 0,74 doları aşan Gala Coin fiyatı halen gidilebilecek yeri olduğunu gösteriyor.

Yaptığı anlaşmalar, blockchain tabanlı oyunların geleceğine dair iyimserlik ve mevcut fiyatı Gala Coin’in yeterince uzun vadede 10 kata kadar değerlenebileceğini gösteriyor. Elbette bu senaryo Bitcoin’in yükselişini devam ettireceği varsayımına bağlıdır. Henüz en büyük 99’ncu kripto para konumunda olan Gala Coin, blockchain tabanlı oyunların küresel ölçekte talep patlaması yaşadığı günlerde ilk 30 kripto para arasına girebilir. Bu da onun 3 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 0,5 doları geçebileceğini gösteriyor.

Gala Coin Geleceği!

Kısa vadede Gala Coin boğa trendini koruyor. Henüz ayı piyasalarında tam olarak çıktığımızı söyleyemesek de Gala Coin gibi bazı kripto paralar (MANA, SAND, JOE, FET vesair) adeta boğa sezonunun ortasındaymışız gibi fiyatlamalar yapıyor. Gala Coin geleceği için 0,0577 dolarlık direncin aşılması gerekiyor. Son test hareketindeki uzun kuyruklu mum kar satışlarının bu bölgede yoğunlaştığını gösterdi. Eğer satışlar artarsa bu senaryoda 0,044 dolar desteği Bitcoin’in 23.000 dolar üzerinde kaldığı senaryoda iyi bir giriş noktası olabilir.

Yukarda bahsettiğimiz direncin aşılması halindeyse 0,07 dolar seviyesi ziyaret edilebilir. Volatilite yüksek ve 0,057 dolar direnci güçlü. Bu bölgede başlayacak potansiyel geri çekilmede 0,044 ve 0,033 dolar destekleri hayati öneme sahip olacak.