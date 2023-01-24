Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yüzde 300’den Fazla Kazandırdı? Gala Coin Alınır Mı? Gala Coin Geleceği!

Yüzde 300’den Fazla Kazandırdı? Gala Coin Alınır Mı? Gala Coin Geleceği!

Gala Coin yatırımcıları iyi kazanç elde etti. Peki geç kalanlar hangi seviyeden oyuna dahil olabilir? Gala Coin geleceği var mı?
12:30
24 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaosun sonucu olarak birçok kripto para ciddi anlamda düşüşler yaşadı ve yeni dip seviyeler belirledi. Gala Coin ciddi satışlarla karşı karşıya kalan altcoinler arasında yer alıyordu. Ancak Bitcoin fiyatındaki 7000 dolarlık toparlanma onun önemli kazanımla elde etmesini sağladı. Ve bugün dipten yaklaşık %318 yukarıda bulunuyor?

Gala Coin Alınır Mı?

Gala Coin yazı hazırlandığı sırada 0,0528 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi ise %50 artışla 619 milyon dolara yükseldi. Piyasa değerinin sadece 365 milyon dolar olduğunu düşünürsek bu ilgisi Gala Coin için devasadır. Aralık sonunda 0,016 dolardan alıcı bulan GameFi Tokeni bugün dibin %318 yukarısında alıcı buluyor. FTX çöküşü sonrasında yaşananlardan ciddi anlamda zarar gören kripto para yeniden 2022 Ağustos sonu seviyelerine yükseldi. Son boğa sezonunda 0,74 doları aşan Gala Coin fiyatı halen gidilebilecek yeri olduğunu gösteriyor.

Yaptığı anlaşmalar, blockchain tabanlı oyunların geleceğine dair iyimserlik ve mevcut fiyatı Gala Coin’in yeterince uzun vadede 10 kata kadar değerlenebileceğini gösteriyor. Elbette bu senaryo Bitcoin’in yükselişini devam ettireceği varsayımına bağlıdır. Henüz en büyük 99’ncu kripto para konumunda olan Gala Coin, blockchain tabanlı oyunların küresel ölçekte talep patlaması yaşadığı günlerde ilk 30 kripto para arasına girebilir. Bu da onun 3 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 0,5 doları geçebileceğini gösteriyor.

Gala Coin Geleceği!

Kısa vadede Gala Coin boğa trendini koruyor. Henüz ayı piyasalarında tam olarak çıktığımızı söyleyemesek de Gala Coin gibi bazı kripto paralar (MANA, SAND, JOE, FET vesair) adeta boğa sezonunun ortasındaymışız gibi fiyatlamalar yapıyor. Gala Coin geleceği için 0,0577 dolarlık direncin aşılması gerekiyor. Son test hareketindeki uzun kuyruklu mum kar satışlarının bu bölgede yoğunlaştığını gösterdi. Eğer satışlar artarsa bu senaryoda 0,044 dolar desteği Bitcoin’in 23.000 dolar üzerinde kaldığı senaryoda iyi bir giriş noktası olabilir.

Yukarda bahsettiğimiz direncin aşılması halindeyse 0,07 dolar seviyesi ziyaret edilebilir. Volatilite yüksek ve 0,057 dolar direnci güçlü. Bu bölgede başlayacak potansiyel geri çekilmede 0,044 ve 0,033 dolar destekleri hayati öneme sahip olacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!
Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023