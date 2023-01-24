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Geçtiğimiz sekiz ay boyunca popüler altcoin Polkadot‘un (DOT) fiyatı, yerleşik düşüş trendine işaret eden bir dizi yükselen tepeler ve düşen dipler oluşturdu. Aşağı eğimli bir trend çizgisi bu belirgin düşüşü ortaya koydu ve söz konusu düşen trend çizgisi yükselişi kısıtlayan önemli bir direnç görevi gördü. Bununla birlikte, piyasadaki yeni yıl toparlanmasıyla birlikte kripto paranın fiyatı 4,233 dolardaki destek seviyesinden V şeklinde bir toparlandı. Sonuç olarak, DOT fiyatı Ocak ayından bu yana yüzde 60 arttı ve mevcut 6,76 dolardaki direnç noktasına ulaştı. Teknik okuma altcoin’deki yükselişin devam edebileceğini ve yüzde 78’in üzerinde yükselebileceğini ortaya koyuyor.

Polkadot İçin Teknik Analiz

Kripto para piyasasında devam eden toparlanmanın ortasında DOT fiyatı 14 Ocak’ta yukarıda belirtilen trend çizgisinden sert bir kırılım yaptı. Bu kırılım, piyasa katılımcılarını ralli sırasında DOT’ta satış yapmaktan ziyade her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmeye itti.

Sonuç olarak, Polkadot fiyatındaki toparlanma sürüyor ve şu anda 6,75 dolardaki direnç seviyesine meydan okuyor. Günlük zaman diliminde fiyat bu direncin üzerine çıkarak mum kapanışı yapacak olursa alıcılar boğa koşusunun güçlü bir şekilde devam ettirmek için önemli bir fırsat bulmuş olacaklar.

Bu potansiyel kırılım, DOT fiyatının yüzde 10’un üzerinde yükselmesini sağlayarak 7,4 dolara itebilir. Bununla birlikte, teknik kurulum uyarınca, düşüş sırasında gerçekleştirilen her bir düşen tepe direnç kırılımının ardından potansiyel bir hedef olabilir. Bu nedenle, boğa trendi devam edecek olursa Polkadot’un fiyatı 7,4 doların ardından 8 dolar, 9,76 dolar ve mevcut fiyatlarla yüzde 78’in üzerinde yükselişle 11,8 dolar seviyesine doğru yürüyebilir.

DOT İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Bollinger Bandı göstergesinde DOT fiyatı sürekli olarak göstergenin üst bandına çarpıyor ve bu da satın alma baskısının belirli bir süre için agresif olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, küçük bir konsolidasyon veya geri çekilme, daha fazla yükseliş için fiyatı dengeleyebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), yükselen fiyatın ortasında günlükte aşırı satım bölgesinden geri döndü. Bu, yoğun alımların dengelendiğini gösteriyor olması bakımından önemli.