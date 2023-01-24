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Glassnode’dan Bitcoin Uyarısı: Tehlike Saçıyor!

Kısa vadeli Bitcoin (BTC) yatırımcılarının kârlılığı, son fiyat rallisiyle birlikte şaşırtıcı bir şekilde yükselerek yüzde 97,5'e ulaştı. Bu BTC için ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde.
10:10
24 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz hafta sonu, dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte güçlü bir yükseliş yaparak 23 bin doların üzerine çıktı. Ancak on-chain (zincir üstü) verileri yatırımcıların artık temkinli olmaları gerektiğine işaret ediyor.

Kısa Vadeli Bitcoin Yatırımcıları Satış Baskısına Neden Olabilir

Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode’dan alınan verilere göre, kısa vadeli yatırımcılar (STH’ler) son BTC rallisi sırasında kârdaki BTC’lerinin miktarında dramatik bir artış gördü. Kısa vadeli yatırımcıların yüzde 97,5’i gibi şaşırtıcı bir oranı şu anda kârda ve bu önemli bir kâr realizasyonu ile sonuçlanabilir. Glassnode, yayımladığı son raporunda şunları belirtti:

Son dönemde 23 bin dolara yükselen bu metrik, 2021’nin Kasım ayı boyunca tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) bu yana ilk kez kârda ve yüzde 97,5’in üzerine çıktı. Kârlılıktaki bu önemli artış göz önüne alındığında STH’lerden kaynaklı satış baskısının artması beklenebilir.

Glassnode’dan raporunda ayrıca, Terra ekosisteminin çöküşünden bu yana, cüzdanında 1 ila 10 BTC tutan bireysel yatırımcıların Bitcoin alımlarının son birkaç ay içinde önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Geçtiğimiz sekiz ay içinde bireysel yatırımcılar, sahip oldukları BTC arzında yüzde 4,4’lük bir artış kaydetti ve şu anda Bitcoin’in dolaşımdaki arzının yüzde 17,1’ini ellerinde tutuyorlar.

Bitcoin fiyatı bu ay şimdiye kadar 16 bin 9 dolardan 23 bin 100 dolara yükselerek yüzde 33 oranında değer kazandı. Bunun bir sonucu olarak, BTC’nin kârdaki arz yüzdesi de yüzde 55’ten yüzde 67’nin üzerine çıktı. Sadece 14 gün içinde gerçekleşen bu yüzde 12’lik sıçrama, önceki ayı piyasalarına kıyasla kârlılıkta görülen en sert artış oldu.

Yükseliş Bitcoin Madencileri İçin Soluklanma Fırsatı Yarattı

BTC fiyatındaki son yükseliş, geçen yıl büyük sıkıntı yaşayan Bitcoin madencilerine de yardımcı oldu. Bu nedenle, kısa vadeli yatırımcılara benzer şekilde, Bitcoin madencileri de bu fiyat rallisini kâr almak için değerlendirebilirler. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Glassnode şu notu düştü:

Madencilerin ABD doları cinsinden gelirlerinde kayda değer bir toparlanmayla birlikte, ortaya çıkan davranış değişikliği ayda 8 bin 500’ün üzerinde BTC biriktirmekten ayda bin 600 BTC satmaya dönüştü. Madenciler 8 Ocak’tan bu yana yaklaşık 5 bin 600 BTC sattı ve geçen yıla göre net bir bakiye düşüşü yaşadılar.

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