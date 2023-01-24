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Sıcak Gelişme: Justin Sun Müjdeyi Verdi! Tron’da Yeni Kilometre Taşı!

Tron kurucusu Justin Sun, Twitter üzerinden yatırımcılara müjdeyi verdi! Kripto para biriminde önemli bir kilometre taşı geride kaldı!
01:07
24 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron kurucusu Justin Sun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda kripto para biriminin dünya çapındaki benimsenmesi adına çok önemli bir kilometre taşının geride bıraktığını belirtti. İşte Tron’daki yeni gelişme!

Tron’da Kritik Hamle!

Justin Sun kurucusu olduğu Tron’un resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarında kripto para ekosisteminin dünya çapında benimsenmesi ve tanınması adına çok önemli bir “kilometre taşını” geride bıraktığı vurgulayarak şunları söyledi:

TRON için bir kilometre taşı daha! St Maarten’in, TRON’u yasal ödeme aracı olarak benimsemesi, dünya çapında blok zinciri benimseme yolundaki çabamız için bir başka başarıyı işaret ediyor.

Hollanda Krallığını oluşturan dört ülkeden biri olan St Maarten’in, TRON’u yasal ödeme aracı olarak belirlerken yasalara ve ekonomiye uygun şekilde düzenlemeler yapılacağının sinyalleri verildi. Ülkenin resmi web sitesinde konu hakkında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Daha önce duyurulduğu üzere kripto paralar düzenlemesi konusunda şimdiden özenle çalışan Rolando Brison, yasayı Hollanda hukuk sistemimize ve yerel ekonomimize uyacak şekilde hazırlamakla meşgul.

Tron’un Seçilme Nedeni!

Bununla birlikte ülke parlamentosunda kabul edilen kripto para düzenlemesinin ardından resmi blok zinciri ve ödeme birimi olarak Tron’un seçildiği açıklamalarda ise şunlar vurgulandı:

Dominika için dijital yeniliği benimseyerek ve belirlenmiş ulusal Blockchain altyapısı olarak TRON protokolünü atayarak ekonomik büyümeyi artırma yolunda tarihi bir adım atıyoruz. TRON protokolü, verimli ve uygun maliyetli kripto yerleşim sistemi ile tanınan önde gelen küresel Blockchain platformlarından biridir.

Ayrıca Rolando Brison, blok zincir altyapısı olarak Tron ile iş birliği yaparak Sint Maarten’in, yerel ekonomi için hayati önem taşıyan uluslararası turizme yönelik cazibesini daha da güçlendirmek için Tron’un hızla büyüyen ve kapsayıcı küresel ekosisteminden yararlanabileceğine inanıyor. Rolando Brison’ın inisiyatif yasası, Maliye Bakanlığı’nın Blockchain teknolojisi ile ilgili eğitim programlarına devam edebilmesi için hükümetin yürürlüğe girmek ve en iyi zamanı seçmesi adına Ulusal Kararname hükümlerini içereceği duyuruldu.

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