TRX, 0,325 dolar desteği kırılırsa 0,29 dolara gerileyebilir

TRON’un yerel tokeni TRX, kısa vadede baskı altında kalmayı sürdürse de kritik direnç seviyesinin aşılması halinde görünüm yeniden güçlenebilir. TRX, haber sırasında 0,3313 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 331,15 milyon dolar, piyasa değeri ise 31,43 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Kripto analisti Umair Orakzai, TRX fiyat yapısında son dönemde değişim işaretleri görülse de genel eğilimin halen zayıf kaldığını belirtiyor. Analiste göre TRX, işlem aralığının altına sarktıktan sonra Golden Pocket olarak bilinen bölgeden tepki verdi ve daha önce Litecoin grafiğinde görülen bir yapıya benzer bir görünüm oluşturdu.

Mini sözlük: Golden Pocket, Fibonacci geri çekilme seviyelerinde piyasada yakından izlenen dar bir alanı ifade eder. UTAD ise Wyckoff yapısında, fiyatın direnç üzerinde kalıcı olamadan yeniden zayıfladığı son yukarı yönlü denemeyi tanımlar.

Grafikte öne çıkan turuncu kavisli bölgenin olası bir UTAD yapısına işaret edebileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda fiyatın yeniden bant içine kapanması ve ardından alt taraftaki bölgeyi test etmesi, bir başka geri çekilmenin önünü açabilir.

0,325 doların altında net bir kırılma, zayıf görünümü güçlendirebilir ve TRX’i önümüzdeki günlerde 0,29 dolar bölgesine taşıyabilir.

Buna karşılık yukarı yönlü trend çizgisinin aşılması ve alım iştahının sürmesi halinde mevcut görünüm geçerliliğini yitirebilir. Böyle bir durumda piyasada 0,36 dolar seviyesi yeniden hedef olarak izlenebilir.

Seviye Olası sonuç 0,325 dolar altı 0,29 dolar riski öne çıkıyor Direnç üstü kırılım 0,36 dolar hedefi gündeme geliyor

Tron Inc. alımlarını sürdürüyor

TRON ağına odaklanan halka açık şirketlerden biri olan Tron Inc., TRX rezervini büyütmeye devam ediyor. Şirket, ortalama 0,3349 dolar maliyetle 149.297 TRX satın aldı. Bu işlemle birlikte toplam TRX varlığı 709,9 milyon tokenin üzerine çıktı.

Şirket yönetimi, bu birikimi uzun vadeli hissedar değerini destekleme amacıyla artırmayı planlıyor. TRX rezervindeki genişleme, Tron Inc.’in ağdaki olası büyümeden daha fazla pay alma isteğini gösterirken, fiyat oynaklığına karşı maruziyetini de artırıyor.

Tron Inc., bugün ortalama 0,3349 dolardan 149.297 TRX aldı ve toplam TRX rezervini 709,9 milyonun üzerine taşıdı.

Yatırımcıların odağında fiyat ve kurumsal birikim var

Piyasada bundan sonraki süreçte hem fiyat hareketi hem de şirketin yeni alımları yakından izlenecek. TRX için kısa vadede en önemli sınav, alıcıların direnç bölgesini yeniden aşıp aşamayacağı olacak.

Direncin üzerinde kalıcı bir kırılım gerçekleşirse 0,36 dolar seviyesi öne çıkabilir. Buna karşılık 0,325 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde aşağı yönlü baskının artması ve 0,29 dolara doğru yeni bir geri çekilmenin görülmesi ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.