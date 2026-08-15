TRON ağ performansını artırdı, TRX için 0,3541 dolar hedefi öne çıktı

TRON, teknik açıdan önemli seviyelerin yeniden kazanılmasıyla birlikte güç topladığına işaret eden bir görünüm sergiliyor. Alıcıların yeniden devreye girdiğine dair sinyaller öne çıkarken, Bitcoin’in genel piyasa yönü TRX fiyatındaki bir sonraki hareket için belirleyici olabilir. Ağ tarafında kaydedilen son performans artışı da ölçeklenebilirlik ve verimlilikte iyileşmeye işaret ediyor.

Fiyat görünümünde toparlanma sinyali

TRX, haberin hazırlandığı sırada 0,3322 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 352,84 milyon dolar, piyasa değeri ise 31,53 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlenmesine rağmen, fiyat yapısı ve ağ verileri yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini canlı tutuyor.

Kripto para analisti JNVCK CRYPTO, TRON’un yedi günlük ve 90 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyat seviyelerini yeniden aştığını belirtiyor. Fiyatın daha önce direnç olarak çalışan bir bölgenin üzerinde tutunması, bu alanın artık destek işlevi görebileceğine işaret ediyor.

JNVCK CRYPTO, TRON’un kısa ve orta vadeli VWAP seviyelerini geri almasının, alıcıların yeniden kontrolü ele geçirdiğini ve yeni bir yükseliş denemesi için daha sağlam bir zemin oluştuğunu düşündürdüğünü aktarıyor.

Bu teknik tablo, yakın vadede yukarı yönlü ivmenin güçlenebileceğine işaret etse de piyasanın genel eğilimi önemini koruyor. Özellikle Bitcoin’in mevcut yapısını bozmadan güçlü bir satış baskısıyla karşılaşmaması halinde, TRX’te ivmenin artabileceği ve 0,3541 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Ağ kapasitesinde yeni eşik

Chainspect verilerine göre TRON ağı, art arda 100 blok boyunca saniyede 439 işlem kapasitesine ulaştı. Bu seviye, ağın yalnızca bir hafta önce kaydettiği önceki en yüksek değerin yüzde 3,8 üzerine çıktı. TRON, Justin Sun tarafından kurulan ve özellikle stabilcoin transferleri ile yüksek hacimli zincir içi işlemlerde öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: TPS, yani saniye başına işlem, bir blokzincir ağının belirli bir zaman aralığında kaç işlemi tamamlayabildiğini gösteren performans ölçüsüdür. Bu değerin tek bir anda değil, art arda çok sayıda blok boyunca korunması, kapasitenin daha sürdürülebilir olduğuna işaret eder.

Ağın bu işlem hızını birden fazla blok boyunca koruması, yalnızca anlık bir zirveye değil, daha istikrarlı bir kapasiteye işaret ediyor. Bu gelişme; ödemeler, stabilcoin transferleri, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve yoğun işlem gerektiren diğer kullanım alanlarında TRON’un konumunu destekleyebilir.

Yakın direnç seviyesi izleniyor

Önümüzdeki dönemde fiyatın yönü açısından iki unsur öne çıkıyor: yeniden kazanılan teknik seviyelerin korunması ve Bitcoin’in piyasa yapısındaki seyir. Alıcıların VWAP bölgelerini savunması ve yakın direncin üzerine kalıcı bir geçiş sağlanması halinde 0,3541 dolar seviyesi test edilebilir. Tersi durumda fiyatın destek alanlarını yeniden yoklaması olasılık dahilinde bulunuyor.

Chainspect verileri, TRON’un art arda 100 blokta saniyede 439 işleme ulaşarak ağ performansında yeni bir eşiği geride bıraktığını gösteriyor.

Artan ağ etkinliği ve daha yüksek işlem kapasitesi, TRON’un kullanım alanlarını genişletme potansiyelini güçlendirse de kripto para piyasalarındaki oynaklık sürüyor. Bu nedenle teknik görünümdeki iyileşme ile ağ verilerindeki güçlenme birlikte izleniyor.