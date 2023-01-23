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Beklenen Oldu! Balinalar Harekete Geçti! Aldıkları Bitcoin Miktarına İnanamayacaksınız!

Bitcoin'de balinalar harekete geçti. Ellerinde bulunan varlıklara yenilerini eklemekten çekinmeyen grup bakın kaç BTC satın aldı.
23:40
23 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Zincir üzerindeki veriler, Bitcoin balinalarının son iki hafta içinde ellerinde bulunan varlıklara 1,4 milyar dolar yeni BTC eklediğini gösteriyor ki bu da kripto para için yeni bir yükseliş işareti olabilir.

İki Hafta İçinde 70.000 BTC

Twitter’da bir analistin belirttiği gibi, BTC balinaları son zamanlarda varlık ekleme davranışı sergiliyor. Buradaki ilgili gösterge, zincir içi analiz firması Santiment’in bir ölçütü olan ve piyasadaki hangi cüzdan gruplarının şu anda ne miktarda kripto tuttuğunu söyleyen Bitcoin arz dağılımı.

Cüzdanlar, şu anda ellerinde tuttukları toplam coin sayısına göre bu gruplara ayrılıyor. Örneğin, 10-100 coin sahibi olan grup, en az 10 ve en fazla 100 BTC bakiye taşıyan tüm cüzdanları içeriyor. Bu belirli grup için Arz Dağılımı metriği, şu anda bu cüzdanlarda bulunan toplam coin sayısını göstermekte.

Hakkında yazılan konu bağlamında, ilgilenilen cüzdan grubu 1.000-10.000 coin grubu oldu. İşte bu Bitcoin grubu için geçtiğimiz ay boyunca Arz Dağılımındaki eğilimi gösteren bir grafik:

1.000-10.000 coin cüzdan grubu, balinalara ait adresleri içerdiğinden BTC için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu yatırımcıların bakiyeleri çok büyük olduğundan (aralığın alt ve üst sınırları, mevcut döviz kurunda sırasıyla 22,9 milyon dolar ve 229 milyon dolara dönüşmekte), bu gruptan gelen hareketlerin bazen kripto fiyatı üzerinde gözle görülür etkileri olabilir.

Hem Satıyorlar Hem Alıyorlar

Yukarıdaki grafikte de görülebileceği gibi, balinaların elindeki Bitcoin miktarı Aralık ayında düşüyordu, bu da devasa miktarda BTC sahibi olanların o dönemde coin’lerini sattığını gösteriyor. Ancak bu yılın başında metrik dibe vurdu ve o zamandan beri bu grup net birikim davranışı sergiledi.

İlginç bir şekilde, balinalardan bu alım gerçekleşirken, kripto fiyatı keskin bir ralli yaşadı. Yaklaşık beş gün önce, bu BTC rallisi ilk önemli geri çekilmesini gördü ve grafikten, bu yatırımcıların etrafındaki bazı grupların da satışlara katıldığı görülüyor.

Ancak son birkaç gün içinde, 1.000-10.000 BTC cüzdan grubu, Arz Dağıtım eğrisi bir kez daha yükseldiği için yine bir miktar alım yapmış gibi görünüyor. Bu son birikimin ardından, BTC tekrar keskin bir yükseliş trendi yakaladı ve kripto paranın fiyatı şu anda neredeyse 23.000 dolara yükseldi.

Toplamda, bu balinalar son birkaç hafta içinde varlıklarına 1,4 milyar dolar değerinde coin ekleyerek toplam varlıklarını 4,62 milyon BTC’ye (105,8 milyar dolar) çıkardı. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin geçen hafta %9 artışla 22.700 dolar civarında işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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