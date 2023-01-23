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Tüm piyasa değerinin %65 oranında düştüğü kripto para sektörünün tarihindeki en kötü yıllardan birinin ardından, piyasa 2023’te değerine 255 milyar doların üzerinde ekleme yaparak ve piyasa değerini Kasım başından bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkardı. Şubat ayında performans konusunda yatırımcısını mutlu etme ihtimali olan bazı altcoin’ler ise farklı platformlarda paylaşıldı. İşte onlardan bazıları.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) 1 Ocak’taki 16.500 dolar seviyesinden Ocak ayında kısa bir süreliğine 23.000 doların üzerine tırmandı. Yazının yazıldığı sırada, öncü kripto para geçen hafta boyunca %9,78 oranında yükseldi ve 22.882 dolardan işlem görüyordu.

Birçok önde gelen kripto trader’ına göre Bitcoin hala iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Aslında BTC, kripto yorumcusu Peter Schiff’in 12 Ocak’ta HOLDER’lara satış yapmalarını tavsiye etmesinden bu yana %30 artış gösterdi. Schiff, Bitcoin’in o sırada 18.000 doların üzerinde işlem görmesinin HOLDER’ların satış yapması için mükemmel bir fırsat olduğu yönünde yorum belirtmişti.

Birçok sektör uzmanı, H1’de bir yükseliş olasılığı ile uzun süre bu kadar ucuz kalmayacağını ve Şubat ayının, bazı analistlerin adlandırdığı gibi iyi bir hareketle BTC satın almak için son fırsatlardan biri olabileceğini düşünüyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH), yıla 1.197 dolardan işlem görerek başladıktan sonra 2023’e sağlam bir başlangıç yaptı ve şu anda 1.600 doların üzerinde pozitif şekilde işlem görüyor.

Bir sonraki beklenen Ethereum blok zinciri yükseltmesi olan Şangay Yükseltmesi Mart 2023’te gerçekleşecek ve birçok kişi Ethereum’un fiyatının, Eylül 2022’deki Ethereum Birleşmesinden önce gerçekleşen söylentiyi al, haberi sat olayına benzer şekilde, bunun öncesinde yükselmesini bekliyor olacak.

Bir blockchain yazılım geliştirme şirketi olan Alchemy, 17 Ocak’ta yayınladığı bir raporda, Web3’ün 2022’nin dördüncü çeyreğindeki ilerlemesini ayrıntılı olarak açıkladı. Araştırma, 2022 yılında Ethereum’un ana ağında konuşlandırılan akıllı sözleşmelerin sayısında %300’lük bir artış olduğunu iddia etti.

Artış göz önüne alındığında, ek merkezi olmayan uygulamalar (dApps) yakında piyasaya çıkabilir ve bu da akıllı sözleşmelerdeki artışın ETH fiyatını artıran bir faktör olduğuna işaret edebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Köpek temalı meme kripto token Shiba Inu (SHIB), 2023’e sağlam bir başlangıç yapan bir diğer kripto token oldu. Shiba Inu, 20 Ocak tarihli verilere göre, kısa ve uzun vadeli getirilere dayalı olarak en düşük değerlenen varlıklar arasında yer alıyor.

Shiba Inu’nun büyümesine iyimser bir kripto piyasası ve SHIB ekibinin uzun zamandır beklenen katman 2 blok zinciri Shibarium’un temel kavramlarını açıklaması gibi ekosistemindeki olumlu gelişmeler yardımcı olmuş olabilir. Bu da onu Şubat ayında izlenecek token’lardan biri haline getirmiş olabilir..

Şu anda Shiba Inu, son 24 saatte %0,53 ve önceki hafta boyunca %16,86 artışla 0,00001207$’dan işlem görüyor.

Solana (SOL)

Solana’nın (SOL) değeri, FTX’in çöküşünden en çok etkilenenlerden biri oldu ve piyasa değeri %70 oranında düştü. Yine de ağ sağlığı istikrarlı bir şekilde kalmaya devam etti. Solana DeFi, artan talebi daha iyi destekleyebilmek ve karşılayabilmek amacıyla daha da güçlendirmek için FTX ile ilgili olmayan entegrasyonlardan geçiyormuş gibi görünüyor.

Dahası, Solana’nın NFT sahnesi hala genişliyor ve GameFi gibi yenilikler meyve vermeye yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Solana’nın fiyatı Ocak ayının başında 10 doların biraz altındayken 23 Ocak itibarıyla 24 doların üzerinde işlem görmeye başladı ve geçen hafta %7 artış gösterdi.

Polkadot (DOT)

Polkadot’un yaratıcısı Gavin Wood, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Polkadot XCM sürüm 3’ün tam 15 aylık bir çalışmanın ardından yayınlandığını duyurdu.

Köprüler, zincirler arası kilitleme, değiş tokuşlar, NFT’ler, koşullular ve bağlam takibi bunun bir sonucu olarak mümkün kılınmış durumda. Buna ek olarak, farklı zincirler, akıllı sözleşmeler ve NFT’ler arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlamakta.

Buna ek olarak, bir rapora göre Polkadot, gelişiminin benzer bir aşamasında diğer tüm blok zincirlerinden çok daha yüksek bir oranda tam zamanlı geliştiricileri işe almayı başardı. Polkadot’taki tam zamanlı geliştiricilerin sayısı Ocak 2018’den bu yana hızla arttı; ağda şu anda beş yıl öncesine kıyasla 16 kattan fazla geliştirici bulunuyor.

Şu anda DOT, geçen hafta yaşadığı %13,95 artışla 6,50 dolardan işlem görüyor ve ağdaki gelişmelerin artmasıyla Şubat ayında izlenecek kripto para birimleri listesinde kendisine yer buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.