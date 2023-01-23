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Sıcak Gelişme! Genesis’in Yaraladığı Kripto Borsasından Kötü Haber!

Kripto para borsalarındaki asıl sorun ne? Son kötü haberi nasıl yorumlamak gerekiyor?
21:15
23 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasalar 2022 yılının en zorlu günlerini geride bıraktı ancak kaosun mirası bazı oyunculara kan kaybettirmeye devam ediyor. Genesis’in parasına el koyduğu kripto para şirketi zor kararlar almak zorunda kaldı. Son adımlarını ise birkaç dakika önce duyurdular. Kötü aktörlerin kripto endüstrisine verdiği zarar halen sona ermiş değil.

Gemini Son Durum

Gemini, personellerinin %10’unu daha işten çıkaracak. The Information tarafından görüntülenen bir iş mesajlaşmaya göre Genesis iflasına yakalanan kripto girişimi Gemini, personelin %10’unu işten çıkarıyor. Bu, Gemini‘de son sekiz ay içinde yapılan en az üçüncü işten çıkarma turu oldu. Binance hariç sektördeki neredeyse tüm kripto para şirketleri son 8 ayda önemli ölçüde personel azalttı. Kripto para piyasalarında yaşanan hacim düşüşü özellikle borsaların gelirini önemli ölçüde geriletti. Kazandı azalan şirketler ise çözümü işletme giderlerini azaltmakta buluyor.

TechCrunch’a göre Gemini daha önce Haziran ayında personelinin %10’unu işten çıkarmış, ardından Temmuz ayında daha fazla işten çıkarma yapmıştı. The Information’a göre Gemini’nin 2022 yılı başında 1.100 olan personel sayısı yıl sonuna doğru 650 ila 700 kişi arasında azaldı.

Gemini borsası özellikle Genesis olayından sonra ciddi miktarda müşteri kaçışı da gördü. Kullanıcılar bakiyelerini çekebiliyor olsa da borsanın iflas riskinden korunmak için varlıklarını daha güvenilir gördükleri platformlara ve ağırlıklı olarak merkezi olmayan cüzdanlara taşıyorlar. Bu durum Trezor gibi donanım cüzdanı satan şirketlerin önemli kazançlar elde etmesine yardımcı oldu.

Kripto Paralarda Sorun Ne?

Evet, peki sorun ne? Yani kripto paraların düşmesi dışında bu işten çıkarmaların bir sebebi yok mu? Elbette var. Çoğu yatırımcı SEC Başkanı Gensler’in kripto düşmanı biri olduğunu düşünür. Hatta onun bu alanda yeterince bilgisi olmadığına inanır. Şöyle ki kripto alanındaki en popüler isimler, Gensler kadar kripto paralara hakim değil. En azından dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan MIT de Bitcoin ve Blockchain dersi verebilecek seviyede çok az uzman var. Üstelik bunu 2018 yılında yapabilecek, o tarihde bu donanıma sahip isimlerin sayısı iki elin parmağını geçmeyecektir. 2018 yılında birçok meşhur uzmanın kripto paralarla yeni tanıştığını düşünürsek bu şaşılacak bir durum değildir.

Gensler geçtiğimiz yıl FTX çöküşü sırasında Yahoo Finance ekranlarında önemli bir röportaj verdi. Şuna yakın şeyler söyledi;

“SEC kuralları herkes içindir, kripto paralar bizden iltimas bekliyor. Ancak müşterilerin korunması için bu kurallara uymaları gerekiyor. Ben Apple’a nasıl davranıyorsam kripto şirketlerine da aynı şekilde davranmalıyım. Hem borç veren hem borsa, hem borç alan yani her işi yapan bir şirket olamazsınız. Bu menfaat çatışmalarına neden olur. Bunu istemiyoruz. Kripto şirketleri kendilerine tanınan süre içinde bize başvurup yasalarımıza uygun hale gelmenin yollarını aramalı.”

Evet, DCG altında yüzlerce şirket bulunan bir borsaydı. Altındaki şirketlerden biri olan Genesis’ten borç alıp yine kendi şirketi olan Grayscale’in ürünü olan GBTC’den satın aldı. FTX, Alameda’ya müşteri varlıklarını borç olarak verdi ve Alameda’nın FTX borsasında “tasfiye olmaktan muaf” marjin hesabı vardı. Gemini borsası Earn hizmeti verdiğini iddia ederek Genesis’ten bu hizmeti satın aldı ve Genesis onun parasını FTX, 3AC gibi kumarbazlara borç olarak verdi. Sorun tam olarak bu, kripto para şirketlerinin acil olarak düzenlenmesi ve her işi yapma gücünün ellerinden alınması gerekiyor. Böylece menfaat çatışmaları ve istismarla da önemli ölçüde azalacaktır.

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