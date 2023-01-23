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  •   Justin Sun 3 Altcoini Satıyor! Biraz Önce 8,6 Milyon Dolarlık Bu Kriptodan Aldı!

Justin Sun 3 Altcoini Satıyor! Biraz Önce 8,6 Milyon Dolarlık Bu Kriptodan Aldı!

Kripto balinaları hareketlendi. Altcoinlerde önemli transferler dikkat çekiyor peki bunları nasıl yorumlamalıyız?
21:40
23 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para fiyatlarındaki yükselişin ortasında balina aktivitesi de artıyor. En büyük cüzdanlar hareketlendi. Tron kurucusu 3 popüler altcoini Binance borsasına gönderdi. Aynı saatlerde en büyük Ethereum balinalarından biri tek seferde 8,6 milyon dolarlık popüler altcoinden satın aldı. Peki neler oluyor?

Kripto Balina Hareketleri

En büyük Ethereum balinalarından biri bugün 8,6 milyon dolarlık LDO Coin satın aldı. Ethereum Şangay güncellemesi yaklaşırken LDO ve Rocket Pool (RPL) tokene ilgi arttı. ETH stake geliri isteyen yatırımcılar 32 ETH altında varlığa sahipse bu iki platformun stake havuzuna katılarak doğrulayıcı olabiliyor. Böylece ETH stake geliri elde ediyorlar. Yakın zamanda RPL bu artan ilginin ortasında Binance borsasında listelendi.

Whale Stats tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

ETH balinası “BlueWhale0178” az önce 3.333.333 $ldo (8.633.333 USD) satın aldı.”

Bu balina en büyük Ethereum balinaları arasında 997’nci sırada yer alıyor.

Kripto Balina Satışları

Öte yandan Tron kurucusu Justin Sun bugün Binance borsasına 3 altcoin gönderdi ve muhtemelen satış yapıyor. Rakamlar milyar dolarlık Sun için çok büyük olmasa da bu transferler kar satışı olarak yorumlanabilir. Buna göre ilgili altcoinlerde kısa vadeli geri çekilmeler şaşırtıcı olmayacaktır. Peki Sun hangi altcoinlerden ne kadarlık transfer etti?

  • 892,662 $DYDX (1.58 milyon $)
  • 19,554 $GAL (38,913 $)
  • 821,701 $CRV (902,732 $)

Diğer tarafta büyük bir LDO Coin balinası az da olsa bir miktar satış yaptı. Bunun da Sun’ın hareketini raporlayan Lookonchain duyurdu.

“15 milyon $LDO alan bir yatırımcı bugün toplam 10.333.167 $LDO (25,6M $) transfer etti. 233.333 $LDO (578.666 $) Uniswap aracılığıyla satıldı.”

Anlaşılan o ki Bitcoin fiyatı 25.000 dolara yükselmeden önce bir geri çekilme yaşayabilir. Bu ihtimale karşın bazı balinalar düşüşlerde varlıklarını artırırken ara yükselişlerde kar satışlarına yöneliyor. Birçok analist Bitcoin fiyatının 25.000 dolar üzerinde kalıcı olduğu senaryoda gerçek bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini söylüyor. Şimdilik kral kripto para birimi 23.000 doların üzerinde alıcı buluyor.

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