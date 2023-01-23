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Kripto para hikayesi bize blockchain tabanlı paranın ne olduğunu para kazandırarak öğretiyor. Bu aslında tarihin en büyük dönüşümlerinden biri ve “kazanmak” kısmı sadece kar topunun daha hızlı büyümesini sağlıyor. Bitcoin fiyatı yeniden 23.000 doların üzerine çıktı ve kripto paralar krallarının güçlü duruşu sebebiyle yükselişini sürdürüyor. Peki BTC daha da yükselir mi?

Altın ve BTC Yükselir Mi?

Tüm dünyadaki dijital ekonominin blockchain tabanlı olduğunu birkaç dakikalığına hayal edin. Tüm dünyadaki banka hesaplarıyla neler alındığını görüyorsunuz. Paranın akışını kolayca izleyebiliyorsunuz. Örneğin X ülkesindeki 1 milyon dolar üzerinde birikimi olan vatandaşlar aniden altın almaya başlıyor. Veya ev almaya başlıyor, hatta evleri de blockchain üzerinde izlenebilmesi için NFT olarak tapu haline getirip satın alıyorlar. Harika olmaz mıydı? Tüm paranın nereye aktığını görmek bize hangi hisse senetlerinin veya emtianın büyük yükselişler yaşayacağını önceden söylerdi. Bunlar harika, devletler de çok daha kolay ve eksiksiz, kaçak olmadan vergi toplardı. Çok daha kolay mali yaptırımlar uygulardı. CBDC hikayesi bu yüzden yazılıyor. Ancak blockchain tabanlı bir para dünyası zaten var. Evet kripto paralardan bahsediyorum ama “veriler nasıl dile geliyor?” sorunuza minik bir cevap vermem gerekiyordu. Buna on-chain analiz deniyor, blockchain üzerinde tüm cüzdanları izleyebiliyor hatta örüntüler vesair için indikatörler oluşturabiliyorsunuz.

Altın ve BTC eş zamanlı yükseliyor. BTC, Altın’ı izlediği için halen yolu var ve büyük ihtimalle yükselişine devam edecek. Peki altın düşmeye başlarsa? Altın konusunda popüler bir uzman konuştu. Alisdair McLeod’un klasik arz ve talep prensiplerine dayandırdığı üzere, haftalar süren etkileyici getirilerin ardından bir geri çekilmenin başlayacağını umanları hayal kırıklığına uğrattı.

“Teknik analistler bir düzeltmenin zamanı geldiğine işaret ederken, merkez bankalarının ellerine geçen her onsu satın aldığının farkında değiller gibi görünüyor.”

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Dolar endeksi uzun süredir hayali kurulan 103 seviyesi altında kapanışlar yapmaya devam ediyor. Şubat ayında Powell güvercin duruş sergilerse bunun 100’ün altına düşmesi de muhtemeldir. Elbette bu da kripto paralar için daha fazla yükseliş anlamına gelir. Material Indicators’ın kurucu ortağı Keith Alan şunları söyledi;

“Bunun boğanın başlangıcı olabileceğine dair işaretler var ve bunun bir ayı piyasası rallisi olduğuna dair işaretler de var. Teyitleri görene kadar, önemli olan verilere odaklanıyorum, böylece potansiyel bir kırılmanın haklı bir hareket mi yoksa sahte olma olasılığının daha mı yüksek olduğunu bileceğim”.

Alan, ayılara zaman tanımak için özellikle bir makro tetikleyicinin hala devreye girmesi gerektiğini belirtti.

“Şimdiye kadar gördüğümüz ekonomik verilere göre, tarihsel olarak dipleri işaret eden işsizlikteki yükseliş trendi hala eksik. Elbette, belki ‘bu sefer farklıdır’, ancak bunu teyit edilmiş bir kırılma olarak değerlendirmek için 200 Haftalık MA’nın üzerinde tam mumlar arıyorum.”

Glassnode tarafından sağlanan on-chain verileri de Bitcoin yatırımcılardaki yükseliş beklentisini teyit ederken gerçek bir trend dönüşü için vakit olduğunu söylüyor.

Sonuç olarak veriler bize gerçek boğa sezonun henüz başlangıcında olmayabileceğimizi söylüyor. Ara yükseliş 25.000 dolara kadar muhtemelen devam edecek ancak yatırımcılar ani düşüşlere karşı stop noktalarını iyi ayarlamalı.