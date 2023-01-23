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Bitcoin’de (BTC) İki Olasılık! Bu Seviyelere Hazır Olun!

Piyasaların amiral gemisi Bitcoin'de (BTC) iki olası fiyat hareketi! Uzman analistlere göre, Bitcoin'de bu seviyelere dikkat!
22:30
23 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı, peş peşe gelen düşüşlerin ardından küçük çaplı bir ralli yaşadı. Ancak uzmanlara göre boğa trendinin devamının öncesinde kısa vadeli bir geri çekilme gerçekleşebilir.

Bitcoin Yorumu!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı 21 Kasım’dan beri yükseliyor. BTC fiyatı yeni yılın en düşük seviyesi olan 15.476 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin, daha yüksek bir dip oluşturduktan sonra 30 Aralık’ta yükseliş hızını artırdı. 13 Ocak’ta BTC fiyatı, yaklaşık altı aydır devam eden uzun vadeli alçalan direnç çizgisinden çıktı. Bu durum düzeltmenin sona erdiğinin güçlü bir işareti olabileceği belirtiliyor. Kırılmanın, 70’in üzerinde bir RSI hareketi ile birleşmesi, artışın daha da keskinleştirebileceği öne sürüldü.

Bununla birlikte BTC fiyatı 21.000 dolar alanının üzerine çıktı ve bunu destek olarak onayladığı belirtildi. Analistlere göre artış devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 24.500 dolar seviyesi olabilir. Ayrıca belirtilen seviyenin üzerinde bir kırılma, Bitcoin’in fiyatını 30.000 dolara kadar çıkarabilir.

BTC Fiyat Hareketi

Öte yandan fiyat artışında olası bir ret, bir kez daha 21.000 dolar bölgesine doğru bir düşüşe yol açabilir. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alımda olsa da, düşüş eğilimi çizgisini henüz doğrulamadı. Sonuç olarak analistlere göre, trend hala yükseliş olarak kabul edilebilir. Ayrıca Bitcoin’de, 18.410 dolardaki birinci dalganın altına düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılabilir ve Bitcoin’in 16.000 dolara gerilemesine yol açabilir.

Sonuç olarak uzmanlara göre, Şubat ayı için en olası Bitcoin fiyat tahmini, fiyat 26.000 dolara yükselmeden önce 20.740 dolara kadar gerilemesi ön görülüyor. Lider kripto para biriminde 19.900 dolara düşüş, belirtilen yükseliş eğilimi gösteren BTC fiyat analizini geçersiz kılmayacağı belirtilse de 18.400 doların altına bir gerileme, trendin düşüş yönünde olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca bu senaryoya göre, Bitcoin’in 16.000 doları yeniden test etmesi analistlere göre beklenebilir.

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