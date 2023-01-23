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Bitcoin’de Korkutan 5 Madde! Bunlar Aşılırsa Fiyat Kanatlanıp Uçabilir!

Bitcoin için can alıcı nitelikte 5 farklı madde bir araya getirildi. Bu maddelerin aşılması özlenen fiyat artışını yatırımcılara geri kazandırabilir.
23:00
23 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Trader’lar ve yatırımcılar olayların tersine dönmesini beklerken Bitcoin fiyatı Ocak ayında %40’lık muhteşem bir yükselişe tanık oldu. BTC fiyatı geçen hafta 23.282 dolara ulaşarak, piyasa duyarlılığını etkilemeye devam eden FTX çöküşünün ardından 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin (BTC) Fiyatının 25.000 dolara ulaşmasının zor olmamasının 5 nedeni bulunuyor. İşte Bitcoin rallisinin büyük olasılıkla sona ermesinin ve BTC fiyatının bu ay 25.000 dolara ulaşamayabileceğinin nedenleri.

Avrupa Merkez Bankası Parasal Sıkılaştırma

Avrupa Merkez Bankası Şubat ve Mart aylarında yapılacak iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitmeyi planlıyor. AMB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu düşürmek için daha fazla sıkılaştırma ve faiz artırım hedeflerinin revize edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi, kripto hizmetleri sunan bankaların kripto varlıklarından kaynaklanan riskleri yönetmek için daha fazla sermaye tutmalarını isteyen bir yasa tasarısını oyladı.

ABD Merkez Bankası FOMC Toplantısı

ABD Merkez Bankası 1 Şubat’ta yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında faiz artırımına gidecek. TÜFE ve istihdam verileri daha küçük bir faiz artışına işaret ederken, ekonomistler 50 baz puanlık bir faiz artışı daha bekliyor. Yatırımcılar Fed kararı için biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

CME FedWatch’a göre, 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığı %97,2 oldu. Yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek GSYH verilerini beklemeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı, ECB ve ABD Fed faiz artırımı kararı öncesinde 23.000 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla, yatırımcıların bu olaylardan önce herhangi bir karar alması pek olası olmayabilir.

ABD Dolar Endeksi Volatilitesi

ABD dolar endeksi (DXY) önemli hafta öncesinde dalgalanma göstermeye devam edecek. DXY şu anda 102’nin altına yakın seyrediyor ve ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı öncesinde yükselmesi muhtemel.

DXY’deki bir yükseliş Bitcoin fiyatının düşmesine ve daha geniş kripto piyasasında bir düzeltme getirmesine neden olacaktır. Dahası, Japonya ve Avrupa Birliği’nin son politika kararı ABD dolarını zayıflattı ve Fed büyük olasılıkla bunu engelleyecektir.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Düşüyor

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 50 seviyesinde nötr. Endeks son birkaç gün içinde, yatırımcıların kar elde etme olasılıkları ve haberleri sat stratejisi nedeniyle Bitcoin fiyatında bir düşüş bekledikleri için düştü.

BTC fiyatı erken bir boğa piyasasında olsa da, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında işlem yapması pek olası görünmüyor.

Bitcoin Teknik Göstergeleri Güçlü Dirence İşaret Ediyor

Bitcoin fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın (DMA) üzerinde işlem görüyor. Analistler, 25.000 dolara yakın olan 200-WMA’ya doğru bir hareket bekliyor olabilir.

Günlük zaman diliminde, Bollinger Bantları önümüzdeki günlerde yaşanabilecek fiyat hareketleri öncesinde kırılıyor ve bu durum Bitcoin fiyatını 21.500 doların altına düşebilir. Dahası, RSI aşırı alım bölgesinde hareket ediyor ve muhtemelen daha da düşebilir. Diğer göstergeler de Bitcoin fiyatında düşüş sinyali veriyormuş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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