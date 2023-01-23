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Tarihte Yanılmayan 3 Gösterge Net! Kripto Paralar Dibi Gördü Mü?

Bitcoin dibi gördü mü? Kripto paralar yükselecek mi? Bunu en iyi geçmişte dibi tespit eden indikatörler cevaplandırabilir.
23:20
23 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar artık dibi gördü mü? Aralık ayında alım yapanlar ve halen alamayanlar bu sorunun cevabını merak ediyor. On-chain veriler ise bu konuda birebir, geçmişteki fiyat dalgalanmalarına göre oluşan indikatörler kripto paraların dibi bulup bulmadığı konusunda önemli sinyaller veriyor. Öncü sinyalleri yatırımcılara kazanç getirebilir.

Kripto Paralar Dibi Gördü Mü?

Blockchain analiz firması Glassnode, bugünlerde kripto paraların dibi görüp görmediğiyle alakalı güncellemeler yayınlıyor. Bu konuda güvenilir kabul edilen 3 önemli veri var. On-chain çoğu zaman büyük fiyat hareketlerini önceden haberler ve birçok Uzman Bitcoin’in zirveyi gördüğünü on-chain indikatörlerle tespit etti.

SSR

Glassnode ilk olarak, sermayenin Bitcoin ve stablecoinler arasındaki rotasyonunu izleyen stablecoin arz oranına (SSR) odaklanıyor. SSR’nin yükselmesi, yatırımcıların BTC satın almak için stablecoin kullanmaya başladığını gösterir. Glassnode’a göre bu metrik, 2018/2019 ayı piyasasının son bölümünü anımsatır şekilde, sermayenin stablecoinlerden Bitcoin’e döndüğüne işaret ediyor.

“Şu anda, 2018 ayı piyasasının alacakaranlığına ve 2021 yuvarlak tepesine benzer şekilde, Bitcoin varlığına önemli bir sermaye aktarımı olduğunu görüyoruz.”

RPV

Glassnode ayrıca Bitcoin‘in, piyasadaki kâr alımlarını ağ değerlemesiyle karşılaştıran gerçekleşen kâr-değer oranı (RPV) göstergesine de dikkat çekiyor. Glassnode’un verilerine göre, RPV şu anda 2015 ve 2018 ayı piyasalarının diplerini belirleyen seviyelere ulaştı ve bu seviyelerden sıçradı.

“RPV oranı önceki döngünün en düşük seviyelerine geriledi ve bu da boğa dönemindeki coşkunun büyük bir kısmının ortadan kalktığını gösteriyor.”

İkinci gösterge de kripto para piyasalarında artık dibi görmüş olabileceğimize işaret ediyor. Elbette bu göstergelerin dipten dönmüş olması bir kez daha dip bölgeye girmeyeceği anlamını taşımıyor. Verilerin kuzeye doğru yolculuğunu devam ettirmesi gerekiyor.

Kayıp Değişimindeki Arz

Glassnode’un Bitcoin ayı piyasasının sona ermiş olabileceğine işaret ettiğini söylediği üçüncü gösterge ise zararda tutulan BTC miktarı. Şirkete göre haftalar önce bu veri dibi işaretledi. Bitcoin’in dibe vurduğu 2018’in sonlarında olduğu seviyelere düşen metrik artık Bitcoin fiyatının dipten döndüğünü söylüyor.

“FTX çöküşü sırasında piyasanın en düşük seviyeye inmesinden bu yana, toplam 4,283 milyon BTC gerçekleşmemiş bir kâra dönüştü. Bu da işlem gören ve 15.500 ila 22.300 arasında el değiştiren Bitcoin hacminin bir göstergesidir.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı Binance borsasında 22.800 doların üzerinde bulunuyordu.

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