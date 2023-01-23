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Kripto para borsalarındaki işlem tahtaları market makerlar tarafından yönetilir. Onların işi likidite sağlamaktır. Bu likiditeleri sayesinde kripto fiyatları tüm borsalarda birbirine yakın seyreder ve eskiden olduğu gibi devasa arbitraj fırsatları önlenir. Kripto para piyasalarındaki en büyük piyasa yapıcılardan birinin yetkilisi bugün tahminlerini paylaştı.

Bitcoin ve Kripto Tahmini

Bitcoin fiyatı bu hafta sonu 2022 Ağustos ayından bu yana ilk kez 23.000 doların üzerine ulaştı. Son ralli geleneksel hisse senetlerini geride bırakırken, bazıları rallinin ne kadar sürebileceğini merak ediyor. Binance borsasında BTC fiyatı yazı hazırlandığı sıra 22.850 dolarda bulunuyor. Kripto para borsalarındaki işlem tahtaları piyasa yapıcı veya market maker diye bilinen şirketler tarafından yönetiliyor. Binance Market Maker, B2C2 ve daha birçok MM şirketi bulunuyor. Son piyasa çöküşü bazı MM şirketlerini zayıflatsa da B2C2 güçlü kalanlar arasında yer alıyor.

Bugün B2C2 şirketinden Adam Farthing kripto paralar ve Bitcoin hakkında önemli görüşler açıkladı. Adam Farthing şunları söyledi;

“Boğalar bu ivmenin bizi yeni bir döngüye götürüp götürmeyeceğini soruyor. 25.000 dolarlık direnç bu konuda büyük önem taşıyor. Kırılması zor bir direnç ancak bunun üzerindeki fiyatlar muhtemelen daha fazla yatırımcının piyasaya geri dönmesini sağlayacaktır. Bu heyecanı ve ilgiyi başlatacak şey 25.000 doların kırılması olacak”.

Bitcoin Yükselir Mi?

Ether Pazar gününden bu yana %0,4 düştü, ancak piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi hala 1.600 doların üzerinde işlem görüyordu. Ripple’ın XRP‘si %4,2 arttı, Binance borsasının BNB’si ise neredeyse yatay seyrediyor. Bernstein analistleri Gautam Chhugani ve Manas Agrawal rallinin devam edeceği konusunda pek iyimser değil. Onlara göre piyasaya halen yeterince yeni nakit girişi olmadı ve bu da rallinin yakıtının bitmeye yaklaştığı düşünüldüğünde yaklaşan düşüşe işaret ediyor.