Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dev Piyasa Yapıcıdan Bitcoin ve Kripto Tahmini! Market Maker Konuştu!

Piyasanın geleceğine dair en yetkili isimlerden biri açıklama yaptı. Kripto para piyasalarını neler bekliyor?
20:35
23 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsalarındaki işlem tahtaları market makerlar tarafından yönetilir. Onların işi likidite sağlamaktır. Bu likiditeleri sayesinde kripto fiyatları tüm borsalarda birbirine yakın seyreder ve eskiden olduğu gibi devasa arbitraj fırsatları önlenir. Kripto para piyasalarındaki en büyük piyasa yapıcılardan birinin yetkilisi bugün tahminlerini paylaştı.

Bitcoin ve Kripto Tahmini

Bitcoin fiyatı bu hafta sonu 2022 Ağustos ayından bu yana ilk kez 23.000 doların üzerine ulaştı. Son ralli geleneksel hisse senetlerini geride bırakırken, bazıları rallinin ne kadar sürebileceğini merak ediyor. Binance borsasında BTC fiyatı yazı hazırlandığı sıra 22.850 dolarda bulunuyor. Kripto para borsalarındaki işlem tahtaları piyasa yapıcı veya market maker diye bilinen şirketler tarafından yönetiliyor. Binance Market Maker, B2C2 ve daha birçok MM şirketi bulunuyor. Son piyasa çöküşü bazı MM şirketlerini zayıflatsa da B2C2 güçlü kalanlar arasında yer alıyor.

Bugün B2C2 şirketinden Adam Farthing kripto paralar ve Bitcoin hakkında önemli görüşler açıkladı. Adam Farthing şunları söyledi;

“Boğalar bu ivmenin bizi yeni bir döngüye götürüp götürmeyeceğini soruyor. 25.000 dolarlık direnç bu konuda büyük önem taşıyor. Kırılması zor bir direnç ancak bunun üzerindeki fiyatlar muhtemelen daha fazla yatırımcının piyasaya geri dönmesini sağlayacaktır. Bu heyecanı ve ilgiyi başlatacak şey 25.000 doların kırılması olacak”.

Bitcoin Yükselir Mi?

Ether Pazar gününden bu yana %0,4 düştü, ancak piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi hala 1.600 doların üzerinde işlem görüyordu. Ripple’ın XRP‘si %4,2 arttı, Binance borsasının BNB’si ise neredeyse yatay seyrediyor. Bernstein analistleri Gautam Chhugani ve Manas Agrawal rallinin devam edeceği konusunda pek iyimser değil. Onlara göre piyasaya halen yeterince yeni nakit girişi olmadı ve bu da rallinin yakıtının bitmeye yaklaştığı düşünüldüğünde yaklaşan düşüşe işaret ediyor.

“Birden fazla kurumsal oyuncuyla etkileşim halinde olduğumuz için, kripto daha düzenlenmiş bir varlık sınıfına doğru ilerlerken, kurumsal sermayenin 2023’te kendilerini kriptoda konumlandırmaya başlayacağına inanıyoruz. Bunun kısa vadeden kaynaklanan bir ayı piyasası rallisi olduğuna inananlar ile mevcut fiyatların 2022’nin sonlarındaki kaostan sonra bir normalleşmeyi temsil ettiğini düşünenler arasında kesin bir şekilde bölünmüş durumda.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Kıdemli 2 Analist Kanıt Sundu: Bitcoin’de (BTC) Buna Hazır Olun!
Kıdemli 2 Analist Kanıt Sundu: Bitcoin’de (BTC) Buna Hazır Olun!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
Dikkat! Bitcoin’de (BTC) 3 Analist ve 1 Rapor Bu Harekete İşaret Ediyor!
Dikkat! Bitcoin’de (BTC) 3 Analist ve 1 Rapor Bu Harekete İşaret Ediyor!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023