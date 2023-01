Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase borsasının yaptığı açıklama yine şaşırtmayarak bahsi geçen altcoin’ler hakkında harika bir fiyat artışı yarattı. Bu pek de büyük bir sürpriz değildi çünkü Coinbase bir altcoin hakkında bilgi paylaştığında genel olarak fiyat grafiklerinde genel olarak uzun, büyük yeşil mumlar görülüyor. Son dakika olarak paylaşılan duyuruya göre yeni iki kripto para platformunun yol haritasına eklendi.

Hangi Altcoin’ler Yol Haritasına Eklendi?

Az önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, Audius (AUDIO) ve Threshold (T) hakkında yol haritasına eklendiğiyle ilgili tweetler paylaştı ve gelişmeyi takipçilerine duyurdu. Piyasanın içerisinde bulunduğu olumlu hava da eklenince Audius ve Threshold fiyatı hızlı bir biçimde yükselişe geçti ve gözle görülür artışlar yaşandı. Bu durumun bir sebebi de çoğu zaman istisnalara bile olanak tanımayan Coinbase yol haritası veya listeleme haberi de olabilir.

Bitcoin fiyatına baktığımızda fiyat 23.000 dolar desteğini kırmaya çalışıyor. Geçen haftanın sonundan itibaren yaşanan fiyat artışı haftanın başında yatırımcıları iştahlandırmış olabilir. Tüm bu yaşananlar da göz önüne alındığında Coinbase yol haritası haberlerinin getirdiği fiyat artışı hareketlerinden bu altcoin’lerin de faydalandığını görebiliriz.

Delist Haberi Takip Etti

Yapılan yol haritası açıklamalarının ardından bir haber de 2 önemli coin için geldi. NuCypher (NU) ve Keep Network’un (KEEP) borsa’dan delist edileceği yönünde bir haber paylaşıldı. 2021’in sonunda NuCypher (NU) ve Keep Network (KEEP), Threshold (T) olarak birleşime geçtiği ve Coinbase’in NU ve KEEP için Treshold’a doğru gerçekleşecek takası doğrudan kolaylaştırmayacağı açıklandı.

Konu hakkında yol gösterici de olan Coinbase, NU ve KEEP tutanların ve bunları Treshold’a dönüştürmek isteyenlerin, kripto paranı kendi cüzdanlarına çekebileceğini ve ardından NU ve KEEP token’larını Treshold’a dönüştürebileceğini belirtti.

Tüm bu yaşananlar ve delist haberine rağmen coin’ler güçlerini korudu ve yükseliş belirtileri de gösterdi. Dikkat çeken ise Keep Network’un (Keep) fiyatında yaşanan değişim oldu. Coin haber öncesi ile kıyaslandığında %15’lik bir yükseliş yaşadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.