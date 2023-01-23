Cardano gerçek bir akıllı sözleşme platformu olmak için elinden geleni yapıyor. Ve halen atması gereken adımlar var.

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Haftalar önce Cardano ekibi tarafından yapılan önemli bir duyuru ADA Coin geleceğine dair iyimserliği artırmıştı. Bir akıllı sözleşme platformu düşünün ki ön plana çıkan ve büyük bir kitle tarafından kullanılan projeleri olması. Cardano tam olarak bu problemle mücadele ediyor. Devasa piyasa değerine karşın Cardano artık fayda üretmek zorunda.

Cardano Geleceği

Cardano, haftalar süren tanıtımın ardından nihayet Sidechain Toolkit‘in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Cardano protokolünü geliştirmekle görevli yazılım şirketi Input Output Global bu yeni özelliğin tüm paydaşlar için birçok şeyi kolaylaştıracağını söyledi. Ekip yeni sidechain (yan zincirin) getireceği temel faydaların altını çizdi ve bunlar arasında Stake Pool Operatörleri (SPO’lar) ve delegatörler için gelişmiş gelir akışlarının yanı sıra daha fazla yenilik ve özel yapım çözümler için yeni platformların sunulması yer alıyor.

Cardano attığı bu adımla birlikte Polkadot’un parachain özelliğine benzer bir yeteneğe kavuştu. Geliştiriciler alt ağlar oluşturarak akıllı sözleşmelerini çok daha verimli biçimde çalıştırabilecek. Bu aynı zamanda Avalanche, Amazon anlaşmasının temelini oluşturan alt ağların popülerliğiyle Cardano geleceğini olumlu etkileyebilir. Örneğin Google Cloud, Alibaba veya AWS gelecekte Cardano ile Avalanche benzeri bir anlaşma imzalayabilir.

ADA Coin Yükselir Mi?

Sidechain şimdilik fiyata pek etki etmişe benzemiyor. Özellikle Bitcoin’in 23.000 dolar seviyesinde oyalanmaya başlaması yatırımcıların tersine dönüş endişelerini artırmaya başladı. Temkinin artmaya başlaması elbette risk iştahını zayıflatıyor. Şimdilik ADA Coin güne 0,377 dolardan devam ediyor. Öte yandan Cardano için duyurulan bu yan zincirler ağın geleceğini olumlu etkileyecektir. Yukarıda açıkladığımız sebeplerden ağ aktivitesinin artması ve bunu ADA Coin’e yansıması muhtemeldir.

Cardano henüz akıllı sözleşme yeteneklerini kazanalı 15 aydan az oldu. Fakat bu süreçte Vasil gibi büyük bir güncelleme yayınladılar. Ardından bugün sidechain adımı geldi. Eğer ekip bu hızla devam ederse ağın cazibesi artacaktır. Elbette temeldeki bazı sorunların da çözülmesi gerekiyor. Örneğin Haskell ile akıllı sözleşme geliştirmek çoğu geliştiricinin Cardano’yu tercih etmemesine neden oluyor. Hoskinson bu konuda bir çözüm geliştirileceğini aylar önce duyurmuştu. Bunun dışında Cardano’nun pazarlama noktasında zayıf olduğu bilinen bir gerçektir. Onu da CoinDesk’e talip olarak Hoskinson nasıl çözeceğinin sinyalini vermiş oldu.