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Axie Infinity Neden Yükseliyor? AXS Coin Tuzak Mı?

Herkes kilit açılışıyla düşüş beklerken fiyat herkesin beklemediği bir yere gitti. Kriptonun sisli doğası bir kez daha kendini hatırlattı.
18:30
23 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

AXS Coin fiyatı geçtiğimiz aylarda düştükçe düştü ve düşüşün devam etmesi için haklı sebepleri de vardı. Örneğin kilit açılışı bunun önemli dayanaklarından biriydi. Aralık ayı başından bu yana büyük token kilit açılışı yaşayacak projeler için uyarıyorduk ve fiyatlarında erimeler de yaşandı. Ancak bugün tam tersi oldu.

Axie Infinity Neden Yükseliyor?

CoinGecko’nun verilerine göre, Axie Infinity (AXS)’nin fiyatı son 24 saatte %21 artarak 12,35 dolara ulaştı. Fiyat artışı böylece %80’i geçmiş oldu. Token kilit açılışı haberlerinin dolaşıma girmesiyle aşırı satışlar yaşayan AXS Coin bugün arzın %2’sinin kilidi açılırken yükseliyor. Özellikle kilit açılışı nedeniyle erkenden short pozisyonlara giriş yapanlar tam anlamıyla ters köşe oldu. Benzer hareketleri dYdX ve SAND gibi tokenlerde de görebiliriz.

NFT koleksiyon oyunu Axie Infinity’nin arkasındaki yönetim tokenı olan AXS’nin dolaşımdaki arzı bugün arttı ve tokenın toplam arzının yaklaşık %2’si açıldı ve dağıtıldı. Axie Infinity oyuncuları Smooth Love Potion (SLP) tokenını oyun içi işlevleri kolaylaştırmak için kullanırken, AXS’ye sahip olmak oyuncuların oyunun gelişimi ve proje hazinesinin nasıl kullanılacağı konusunda oy kullanmasına olanak tanıyor. Kazanılmış tokenların kilidinin açılması, dolaşımdaki arzı artırdığı için genellikle artan satış baskısıyla fiyatın düşmesine neden olur ancak bugün öyle olmadı.

AXS Coin Kilit Açılışı

AXS Coin şu anda 1,47 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 3,46 milyar dolarlık tamamen seyreltilmiş bir değere sahip. TokenUnlocks’un verilerine bakıldığında, bugünkü kilit açma işlemi Kasım ayındaki bir önceki etkinlikten veya Mayıs ayında yapılacak olan kilit açma işleminden önemli ölçüde daha küçük. Axie Infinity‘nin whitepaper’ında açıklanan tokenomics ve tahsisatına göre, tüm hak ediş programı boyunca kilidi açılan tokenlerin en büyük payı staking ödülleri (%29) olarak dağıtılacak ve ikinci en büyük pay ekibe (%21) gidecek.

Delphi Research analisti Priyansh Patel’e göre, 25 Ekim 2022’deki bir önceki AXS kilidinin açılmasına kadar geçen haftalarda, AXS piyasanın geri kalanında önemli ölçüde düşük performans göstermişti. Patel, kilitleri açıldıktan sonra token almaya hak kazanan yatırımcıların, kısmi bir hedge olarak vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla short pozisyonlar açmaya başlamış olabileceklerini ve kilitleri açılmış tokenlarını aldıktan sonra bu pozisyonları gevşetmeye başladıklarını söyledi.

AXS Coin kilit açılışını önden fiyatladı ve dolaşıma giren tokenler hemen satışa dönmediği için fiyat yükseldi. Vadeli işlemlerde biriken pozisyonları avlamak için bu tarz olaylar büyük fırsatlar sunar. Bakalım önümüzdeki günlerde %2’lik yeni arz fiyat üzerinde satış baskısı oluşturmamaya devam edecek mi?

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