Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’de “Olamaz” Denilen Oldu! 26.9 Milyonda 1’i Başardı!

Kısa süre önce bir Bitcoin (BTC) madencisi tüm olasılıkları alt üst ederek 26.9 milyonda birde gerçekleşecek bir başarıya imza attı.
17:15
23 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para endüstrisi büyümeye devam ederken madencilik sektörü Bitcoin (BTC) gibi kripto paraları kazanmanın popüler yolu haline gelmiş durumda. Kısa süre önce bir BTC madencisinin tüm olasılıkları alt üst ederek tek başına Bitcoin Blockchain’ine bir blok eklediği ve o sırada 130 bin dolara karşılık gelen 6.25 BTC’lik blok ödülünü kazandığı görüldü.

Zoru Başardı!

Veriler, bir Bitcoin madencisinin tek başına tüm olasılıkları alt üst ettiğini ve Bitcoin Blockchain’ine 772.793 numaralı bloku ekleyen ilk ve tek kişi olduğunu gösteriyor. Bitcoin madencisi zoru başararak o sırada 130 bin dolara karşılık gelen 6.25 BTC’lik blok ödülünü kazanan tek madenci oldu.

Toplamda 6.35939231 BTC‘lik blok ödülü ve işlem ücretinden oluşan fonun yüzde 98’i Bitcoin madencisine giderken, kalan yüzde 2’lik kısım tek başına faaliyet gösteren kripto para madencilerine yardımcı olan çevrimiçi madencilik platformu Solo CK havuzuna gitti.

Madencinin haber olmasına neden olan şey ise tek başına madencilik yaparak Bitcoin Blockchain’e blok ekleme şansı. Bir Bitcoin amdencisinin Blockchain’e bir blok ekleme şansı, ağdaki tüm makinelerin toplam hash rate’iyle ilişkili olarak bir madencilik cihazının saniyede hesapladığı hash rate’ine bağlı olsa da, bu şanslı madenci saniyede sadece 10 terahash (TH/s) ile büyük bir başarı elde etti.

Bu birikmiş güç, her biri yaklaşık 200 dolara mal olan ve yaklaşık 3 TH/s’lik bir hash rate’e sahip muhtemelen USB çubukları şeklinde dört birleştirilmiş küçük çaplı bir madencilik cihazıyla ulaşılan başarıya karşılık geliyor. Yani bu Bitcoin madencisinin Blockchain’e blok ekleme girişiminin başarılı olma ihtimali 26.9 milyonda birdi ve bu ihtimal gerçekleşti.

Çeşitli Bitcoin Madenciliği Yöntemleri

Günümüzde Bitcoin madenciliği yapmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır; sabit disk madenciliği, 5G madenciliği, ASIC madenciliği ve Equihash madenciliği dahil olmak üzere, grafik işlem birimleri (GPU’lar) ve merkezi işlem birimleri (CPU’lar) kullanarak Bitcoin madenciliğine çeşitli alternatiflerin geliştirildiğini de belirtmekte fayda var.

Aynı zamanda, Bitcoin madenciliğinin yaygınlığı ve Proof of Work (PoW) doğrulama algoritmasının çevre üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin artan endişe, daha yeşil kaynaklar kullanan madencilik operasyonlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Örneğin, Amerika’nın ilk nükleer enerjinin kullanıldığı Bitcoin madenciliği veri merkezinin inşası yakın zamanda kuzeydoğu Pennsylvania’da tamamlandı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
Gerçeğe Dönüş Vakti! Çöküşleri Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!
Gerçeğe Dönüş Vakti! Çöküşleri Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023