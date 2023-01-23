Kısa süre önce bir Bitcoin (BTC) madencisi tüm olasılıkları alt üst ederek 26.9 milyonda birde gerçekleşecek bir başarıya imza attı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para endüstrisi büyümeye devam ederken madencilik sektörü Bitcoin (BTC) gibi kripto paraları kazanmanın popüler yolu haline gelmiş durumda. Kısa süre önce bir BTC madencisinin tüm olasılıkları alt üst ederek tek başına Bitcoin Blockchain’ine bir blok eklediği ve o sırada 130 bin dolara karşılık gelen 6.25 BTC’lik blok ödülünü kazandığı görüldü.

Zoru Başardı!

Veriler, bir Bitcoin madencisinin tek başına tüm olasılıkları alt üst ettiğini ve Bitcoin Blockchain’ine 772.793 numaralı bloku ekleyen ilk ve tek kişi olduğunu gösteriyor. Bitcoin madencisi zoru başararak o sırada 130 bin dolara karşılık gelen 6.25 BTC’lik blok ödülünü kazanan tek madenci oldu.

Toplamda 6.35939231 BTC‘lik blok ödülü ve işlem ücretinden oluşan fonun yüzde 98’i Bitcoin madencisine giderken, kalan yüzde 2’lik kısım tek başına faaliyet gösteren kripto para madencilerine yardımcı olan çevrimiçi madencilik platformu Solo CK havuzuna gitti.

Madencinin haber olmasına neden olan şey ise tek başına madencilik yaparak Bitcoin Blockchain’e blok ekleme şansı. Bir Bitcoin amdencisinin Blockchain’e bir blok ekleme şansı, ağdaki tüm makinelerin toplam hash rate’iyle ilişkili olarak bir madencilik cihazının saniyede hesapladığı hash rate’ine bağlı olsa da, bu şanslı madenci saniyede sadece 10 terahash (TH/s) ile büyük bir başarı elde etti.

Bu birikmiş güç, her biri yaklaşık 200 dolara mal olan ve yaklaşık 3 TH/s’lik bir hash rate’e sahip muhtemelen USB çubukları şeklinde dört birleştirilmiş küçük çaplı bir madencilik cihazıyla ulaşılan başarıya karşılık geliyor. Yani bu Bitcoin madencisinin Blockchain’e blok ekleme girişiminin başarılı olma ihtimali 26.9 milyonda birdi ve bu ihtimal gerçekleşti.

Çeşitli Bitcoin Madenciliği Yöntemleri

Günümüzde Bitcoin madenciliği yapmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır; sabit disk madenciliği, 5G madenciliği, ASIC madenciliği ve Equihash madenciliği dahil olmak üzere, grafik işlem birimleri (GPU’lar) ve merkezi işlem birimleri (CPU’lar) kullanarak Bitcoin madenciliğine çeşitli alternatiflerin geliştirildiğini de belirtmekte fayda var.

Aynı zamanda, Bitcoin madenciliğinin yaygınlığı ve Proof of Work (PoW) doğrulama algoritmasının çevre üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin artan endişe, daha yeşil kaynaklar kullanan madencilik operasyonlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Örneğin, Amerika’nın ilk nükleer enerjinin kullanıldığı Bitcoin madenciliği veri merkezinin inşası yakın zamanda kuzeydoğu Pennsylvania’da tamamlandı.