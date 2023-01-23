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5 Uzman Konuştu! Bitcoin Ne Kadar Yükselir, Bitcoin Düşer mi?

Bitcoin ne kadar yükselir, Bitcoin düşer mi? İşte 5 uzmanın BTC'ye ilişkin yaptıkları son değerlendirmeler.
15:45
23 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC), bu ay en uzun günlük yeşil mum serisi rekorunu kırmaya yaklaşırken birçok kişi son yükselişin kısa ömürlü olabileceğine inanarak kripto para yatırımcılarını uyarmaya başladı. Peki Bitcoin ne kadar yükselir, Bitcoin düşer mi? İşte uzmanların Bitcoin’e ilişkin yaptıkları son değerlendirmeler.

“Kısa Ömürlü Bir Yükselişle Karşı Karşıyayız”

Bitcoin, yeni yıla güzel bir başlangıç yaparken, birçok endüstri uzmanı kripto paranın en azından kısa ve orta vadede yukarı yönlü gidişatını sürdüreceğine ikna olmuş değil. BTC‘nin bu ayın başında başlayan ve 14 gün art arda süren etkileyici fiyat yükselişi birçok kişiyi bu yükselişin önemli bir “atılım” mı yoksa bir “boğa tuzağı” göstergesi mi olduğunu düşünmeye itmiş durumda.

Avustralya merkezli fintech şirketi Finder’da kripto para analisti olan James Edwards, 23 Ocak’ta yaptığı değerlendirmede “boğa tuzağı” argümanının daha ağır bastığını ve fiyattaki son yukarı yöndeki hareketliliğin “kısa ömürlü” olabileceği konusunda uyardı.. Hafta sonu BTC fiyatı yukarı yönlü hareket ederken, NASDAQ Composite ve S&P 500’ün de benzer ralliler yaptığını belirterek şunları söyledi:

Bu bana kripto para piyasasındaki rallinin benzersiz olmadığını ve bunun yerine enflasyon rakamlarının durduğu ve risk alma iştahının piyasalara geri döndüğü için daha dünya genelinde riskli varlıkların yükselişinin parçası olduğunu gösteriyor. Yani Bitcoin yalnızca ortaya çıkan olumlu yatırımcı hissiyatının etkilerinden yararlanıyor. Bunun kısa ömürlü olması muhtemel.

Edwards, yeni bir boğa koşusunun başlamasından önce kripto para piyasasının aşması gereken bazı önemli engeller olduğunu da sözlerine ekledi.

Bahsettiği engeller arasında, kripto para borsası FTX‘in çöküşüyle ilgili devam eden serpintiler ve 19 Ocak’ta Genesis’in Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunması yer alıyor:

Bu nedenle, kripto para şirketleri borçlarını kapatmak ve ayakta kalmaya çalışmak için bilançolarını yeniden ayarladıkça ve ellerindeki kripto paraları satmak için piyasaya sürdükçe daha fazla satış ve küçülme göreceğiz.

“Bitcoin Fiyatındaki Yükseliş Güven Verici Değil”

Bloomberg’in Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, yaptığı değerlendirmede ise resesyon benzeri makroekonomik koşulların BTC’nin üstesinden gelmesi için çok büyük bir engel olduğunu belirterek Bitcoin fiyatındaki yükselişin güven verici bulmadığını söyledi:

Dünya resesyona doğru gidern ve çoğu merkez bankası sıkılaşmaya gidern, makroekonomik gerileme dalgasının hala Bitcoin ve kripto para fiyatları için birincil rüzgar olduğunu düşünüyorum.

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Capo of Crypto ise 21 Ocak’ta 710 binden fazla Twitter takipçisine BTC’nin önündeki direnci aşmasının şimdiye kadar gördüğü “en büyük boğa tuzağı” gibi göründüğünü savunuyor.

Öte yandan kripto para piyasasının önde gelen birçok ismi Bitcoin’deki yükselişin yapay olmadığına ve yeni bir düşüşün olası görünmediğine inanıyor. Kripto para piyasası analiz platformu IncomeSharks, 22 Ocak’ta 375 binden fazla Twitter takipçisine bir “Wall St. Cheat Sheet” tablosu paylaşarak, son fiyat hareketlerinin bir “boğa tuzağının göstergesi” olduğunu düşünen “ayılar” ile alay ederek yükseliş beklediğini söyledi.

Yapay zeka tabanlı ticaret botu CryptoSea’nın CEO’su ve kurucu ortağı Sem Agterberg de kısa süre önce 430 binden fazla Twitter takipçisine BTC fiyat hareketine yönelik olumlu duyguları ifade eden bir dizi paylaşımda bulundu ve yakında 25 bin dolara doğru bir fiyat hareketinin gelebileceğini belirtti.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 22 bin 738 dolardan fiyatlanırken, Alternative.me’nin Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 100 üzerinden 50 puanla “Nötr” bölgede bulunuyor. Endeks, BTC fiyatının art arda yedi gün yükselmesinin ardından 13 Ocak’ta “Korku” bölgesinden çıkmayı başardı.

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