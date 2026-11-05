Güney Kore kripto kazanç vergisini 2029’a ertelemeyi planladı

Güney Kore hükümeti, kripto para kazançlarına vergi getirilmesini iki yıl daha ertelemeyi destekledi. Böylece düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi Ocak 2027 yerine 2029’a kayabilir. Bu değişiklik kabul edilirse, uygulama dördüncü kez ertelenmiş olacak.

Vergi oranı ve yeni takvim

Maliye Bakanı Lee Hyoung il, perşembe günü yaptığı açıklamada hükümetin erteleme önerisini milletvekilleriyle görüşeceğini duyurdu. Mevcut tasarıya göre yıllık 2,5 milyon wonu aşan kripto kazançlarına toplam yüzde 22 vergi uygulanacak. Bu oran, yüzde 20 gelir vergisi ile yüzde 2 yerel vergiden oluşuyor.

Lee Hyoung il, hükümetin Ocak 2027 olarak öngörülen uygulama tarihini ertelemek için parlamentoyla istişare yürüteceğini açıkladı.

Kripto kazanç vergisinin ilk olarak Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak daha sonra sırasıyla 2023, 2025 ve 2027’ye ertelendi. Son adımın da yasalaşması halinde vergi 2029’dan önce uygulanmayacak.

Gerekçe olarak uluslararası veri paylaşımı gösterildi

Hükümet, 2029’u başlangıç yılı olarak seçerken ABD ile Crypto Asset Reporting Framework kapsamında başlayacak bilgi paylaşımını gerekçe gösterdi. Yetkililer, bu değişim başlamadan önce verginin devreye alınmasının yerel piyasayı yurt dışındaki piyasalara karşı dezavantajlı duruma düşürebileceğini savundu.

Mini sözlük: Crypto Asset Reporting Framework, kısa adıyla CARF, sınır ötesi kripto varlık işlemlerine ilişkin verilerin ülkeler arasında paylaşılmasını amaçlayan bir raporlama çerçevesidir. Düzenleme, vergi denetimini kolaylaştırmak için ortak bildirim standartları oluşturur.

Yetkililer ayrıca planlanan dijital varlık yasasındaki değişikliklerin de hesaba katılmak istendiğini belirtti. Bu yaklaşım, vergi sisteminin yeni düzenleyici çerçeveyle uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor.

Zarar mahsubu da gündemde

Hükümetin hazırlığında, yatırımcıların zararlarını sonraki üç yıl içinde elde edecekleri karlarla mahsup etmesine imkan tanıyacak üç yıllık bir düzenleme de yer alıyor. Bu adım, kripto varlıkların vergilendirilmesinde daha esnek bir çerçeve kurulması amacı taşıyor.

Yetkililer, vergi sistemini iyileştirecek yasa değişikliklerini 2027’de parlamentonun olağan oturumuna sunmayı, ayrıntılı vergi kılavuzunu ise 2028’in ilk yarısında yayımlamayı planlıyor.

Maliye yetkilileri, son dönemde büyük kripto para borsalarıyla da temas kurdu. Sektör temsilcileri, farklı işlem türlerine ilişkin vergi kurallarının netleşmemesi ve gerekli teknik altyapının hazırlanması için sürenin yetersiz kalması nedeniyle erteleme talebini öne çıkardı.

Önceki tutumdan geri adım geldi

Bu öneri, hükümetin daha önceki çizgisine de ters düştü. Maliye Bakanlığından bir yetkili mayıs ayında uygulamanın 2027’de başlayacağını söylemişti. Son açıklama ise verginin takviminde bir kez daha değişiklik ihtimalini güçlendirdi.