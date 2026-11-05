Bitcoin 80 bin doların üzerine çıktı, SHIB zayıf kaldı

Bitcoin, yeniden artan alımlarla 80 bin dolar eşiğinin üzerine çıktı. En büyük kripto para, 75.600 dolar civarına kadar geriledikten sonra toparlanarak 5 Kasım itibarıyla 80.300 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki yükseliş yüzde 3’ü aştı.

Piyasada toparlanma işaretleri öne çıktı

Ethereum aynı dönemde yaklaşık yüzde 5 artışla 2.421 dolara yükseldi. XRP, Solana ve BNB de 24 saatlik süreçte yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 4 arasında değer kazandı. Bu tablo, zayıflığın altcoin piyasasının geneline değil, daha çok Shiba Inu’ya özgü kaldığını gösterdi.

Yükselişte kısa pozisyonların tasfiyesi etkili oldu. CoinGlass verilerine göre bir saat içinde yaklaşık 378 milyon dolarlık kısa pozisyon kapandı. Toplam tasfiye tutarı ise 747 milyon dolara ulaştı.

Kısa pozisyonların hızla kapanması fiyatı yukarı taşıdı, ancak bu hareket tek başına kalıcı yeni talebin oluştuğunu göstermiyor.

ETF akışları yön değiştirdi

Spot Bitcoin ETF’lerinde de çıkış serisi kırıldı. Farside verilerine göre 30 Ekim, 2 Kasım ve 3 Kasım tarihlerinde toplam 1,16 milyar dolarlık net çıkış görüldü. Buna karşılık 4 Kasım’da 74,6 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Öte yandan BlackRock’ın IBIT fonu aynı gün 201,2 milyon dolar çıkış verdi.

Farside, spot Bitcoin ETF akışlarını izleyen veri sağlayıcıları arasında yer alıyor. ETF, borsada işlem gören ve yatırımcılara dayanak varlığa doğrudan sahip olmadan fiyat hareketine erişim imkanı sunan fonları ifade ediyor.

CryptoQuant analisti CryptoZeno, düzeltmenin henüz sona ermemiş olabileceğini ve Bitcoin Cycle Extremes Index’in 30 günlük ortalamada yüzde 15,8 seviyesinde bulunduğunu belirtiyor.

Bitcoin toparlandı, SHIB baskı altında kaldı

Günlük grafikte alıcılar, 76 bin dolar ile 77 bin dolar aralığında yer alan 200 günlük hareketli ortalama çevresindeki satışları karşıladı. Ardından Bitcoin kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerine döndü. Göreceli güç endeksi 51 seviyesine yükseldi. Bu görünüm ivmede iyileşmeye işaret etse de kesin bir yön değişimi henüz teyit edilmiş değil.

Shiba Inu ise aynı toparlanmayı gösteremedi. Varlık 0.00000475 dolar civarında işlem görürken, eylül ayındaki 0.00000620 dolar seviyesinin belirgin biçimde altında kaldı. Yükselen destek çizgisinin altına inilmesi, önceki olumlu teknik yapıyı geçersiz kıldı.

SHIB ayrıca ana hareketli ortalamalarının altında kalmayı sürdürdü. Bu seviyeler artık destekten çok direnç bölgesi olarak izleniyor. En yakın direnç aralığı 0.00000510 dolar ile 0.00000530 dolar bandında bulunurken, daha güçlü satış bölgesi 0.00000550 dolar civarında yer alıyor.

Göreceli güç endeksi aşırı satım bölgesine yaklaşsa da, alımların kalıcı biçimde güçlendiğini gösterecek yeterli birikim işareti henüz ortaya çıkmadı.