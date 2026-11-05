ABD’de spot Bitcoin ve Ether ETF’leri yeniden net giriş gördü

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ve spot Ether ETF’leri, çarşamba günü yeniden net giriş kaydetti. Kripto varlıklarda seçim sonrası görülen toparlanma, son günlerde hızlanan çıkışların ardından fon akışında yön değişimine işaret etti.

Çıkış serisi sona erdi

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri çarşamba günü 74,6 milyon dolar, spot Ether ETF’leri ise 53 milyon dolar giriş aldı. Böylece Bitcoin tarafında art arda üç işlem gününde toplam 1,16 milyar dolara ulaşan çıkışlar sona erdi. Ether fonları da yedi günlük 657 milyon dolarlık çıkış serisini kapattı.

Fon akışındaki bu değişim, haftanın başındaki satış baskısının zayıflamasıyla birlikte geldi. Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar pazartesi günü 399 milyon dolar seviyesindeyken salı günü 116 milyon dolara geriledi, çarşamba günü ise tablo yeniden pozitife döndü.

CoinShares araştırma birimi yöneticisi James Butterfill, Bitcoin fiyatının seçim öncesinde Demokratların güçlü sonuç alma ihtimalini büyük ölçüde satın aldığını, belirsizliğin azalmasıyla birlikte ise rahatlama alımlarına alan açıldığını belirtiyor.

Fonlar arasında ayrışma sürdü

Farside Investors verileri, tüm ürünlerde aynı yönlü bir hareket olmadığını gösterdi. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu çarşamba günü 201,2 milyon dolar çıkış verdi. Böylece fondaki dört günlük toplam çıkış 935,2 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ürünü yaklaşık 237 milyon dolarla günün en güçlü girişini kaydetti.

Çarşamba günkü girişler, Bitcoin ETF’lerinin 2026 genelindeki net çıkışını da önemli ölçüde daralttı. Yıl başından bu yana toplam net çıkış yaklaşık 79 milyon dolar seviyesine indi.

ETF akışlarındaki bu tür kırılmaların yakından izlenmesi gerekiyor. Özellikle hangi fonun giriş aldığı ve hangi üründe satışın sürdüğü gibi ayrıntıları takip etmek isteyenler için CryptoAppsy içindeki coin’e özel haber akışı ve anlık grafikler, piyasa yönündeki değişimi tek ekranda izlemeyi kolaylaştırabilir.

Fiyatları ne yönlendiriyor

Bitcoin, çarşamba günü 80.000 doların üzerine çıktı. ABD hisseleri de ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferin ardından yükseldi. Yine de piyasa katılımcıları, fiyat hareketinin yalnızca siyasi sonuçlarla açıklanmasının eksik kalabileceğini vurguluyor.

ZX Squared Capital kurucu ortağı CK Zheng, Bitcoin fiyatında daha doğrudan etkili unsurların parasal likidite, kurumsal yatırım akımları ve yatırımcıların risk alma iştahı olduğunu söylüyor.

Zheng’e göre spot Bitcoin ETF’leri ile şirket bilançolarındaki Bitcoin birikimi, talep tabanını genişletebilir. Bununla birlikte aynı yapı, BTC’nin kurumsal satış baskısına daha açık hale gelmesine de yol açabilir.

Bu görünüm, ETF piyasasında kısa vadeli toparlanma yaşansa da fon akışlarının ürün bazında farklılaştığını ve kurumsal talebin tek yönlü ilerlemediğini ortaya koyuyor. Özellikle Bitcoin ve Ether tarafındaki girişlerin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki işlem günlerinde izlenecek başlıca başlıklar arasında yer alıyor.