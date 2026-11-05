Bitcoin, ABD işlemlerinin yarısında S&P 500’ü geride bıraktı

Bitcoin, Glassnode’un son ölçümüne göre ABD piyasalarında gerçekleşen son 90 işlem seansının yarısında S&P 500’den daha iyi getiri sağladı. Böylece Bitcoin, uzun süredir devam eden ve hisse endeksinin gerisinde kaldığı dönemin ardından denge noktasına ulaştı.

90 seanslık tabloda denge oluştu

Glassnode verileri, çarşamba günü sona eren 90 seanslık hareketli dönemde Bitcoin’in Wall Street işlemlerinin %50’sinde S&P 500’ü geride bıraktığını gösterdi. Aynı veri seti, önceki uzun dönemde Bitcoin’in kazandığı seans sayısının kaybettiği seansların altında kaldığına işaret ediyordu.

Glassnode, Bitcoin’in seans bazlı kazanma oranının Mart 2025’ten bu yana %50’nin üzerine çıkmadığını, geçen yılın büyük bölümünde ise daha fazla seansta geride kaldığını kaydetti.

Zincir üstü veri ve piyasa analitiği alanında faaliyet gösteren Glassnode, ayrıca Bitcoin’in seans başına ortalama getirisinin de S&P 500’e kıyasla bir miktar daha yüksek olduğunu belirtti. Bu tablo, yalnızca kazanılan seans sayısında değil, seans başına performansta da Bitcoin lehine sınırlı bir iyileşmeye işaret etti.

Ara seçim sonuçları hisse senetlerini öne çıkardı

ABD’de ara seçim sonuçları da piyasalarda ayrıca izleniyor. Kripto varlık yönetimi şirketi Capriole Investments’ın paylaştığı tarihsel veriler, Cumhuriyetçi bir başkan döneminde Demokratların Kongre’nin her iki kanadını kazandığı seçimlerin ardından S&P 500’de güçlü getirilerin görüldüğünü ortaya koydu.

1922’den bu yana yapılan 26 ara seçimin, bu yılki oylama hariç tutulduğunda, yedisinde Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu Cumhuriyetçi bir başkan görevdeyken elde etti. Bu örneklerde S&P 500, sonraki üç ayda ortalama %10.7 yükseldi. Ortalama getiri altı ay sonunda %17.5, bir yıl sonunda ise %15.5 olarak hesaplandı.

Capriole Investments kurucusu Charles Edwards, ortaya çıkan tablo için piyasalar açısından bundan daha iyi bir seçim sonucu olamayacağını savunuyor.

Korelasyon ağustostan bu yana güçlendi

TradingView verilerine göre Bitcoin’in S&P 500 ile 20 günlük hareketli korelasyonu 0.63 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, iki varlığın son dönemde benzer yönde hareket etme eğiliminin belirgin biçimde arttığını gösteriyor.

Korelasyonun ağustos ayından bu yana daha net biçimde pozitif bölgeye geçtiği görülüyor. Aynı dönemde hem kripto varlıklar hem de hisse senetleri yükseliş kaydetti. Bu hareketin, ABD Hazine Bakanlığı’nın borç geri alımlarını genişletmesiyle aynı döneme denk gelmesi piyasalarda ortak yönlü fiyatlamayı güçlendirdi.

Ortaya çıkan veriler, Bitcoin’in kısa vadede hisse piyasalarıyla bağını koruduğunu, buna karşın son 90 seansta göreli performans açısından yeniden güç kazandığını gösteriyor.