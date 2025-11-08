Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, Bitcoin $102,560.82’in 100.000 dolar seviyesindeki durağanlığını “zafer turu” değil, bir stres testi olarak tanımladı. McGlone’a göre şu anki piyasa ortamı, genellikle “kırılma öncesi sessizlik” olarak bilinen tehlikeli bir tabloyu yansıtıyor. Hisse senetleri sakin, volatilite tarihsel olarak düşük, Bitcoin ise alışılmış dalgalanmalarından uzak. Bu tablo, piyasaların fazla rahatladığı anlamına gelebilir.

“Ya Hep Ya Hiç” Dönemi Başladı

McGlone’un Bloomberg notunda yer alan grafikte, Bitcoin’in 50 haftalık hareketli ortalaması ile Cboe Volatilite Endeksi (VIX) ve S&P 500’ün gerçekleşen volatilitesi karşılaştırılıyor. Her iki gösterge de olağanüstü düşük seviyelerde ve uzun süre bu sakinliğin sürmesi beklenmiyor. McGlone, VIX’in 50 haftalık ortalamasının 19 civarında olduğunu, hisse senetlerinin bu seviyeye “yaklaşabileceğini” belirtiyor. Bu da piyasalarda yakın zamanda dalgalanma yaşanabileceği anlamına geliyor.

Bitcoin cephesinde tablo daha da kritik. Fiyat son haftalarda 100.000 dolar civarına sıkıştı, 110.000 doların üzerine çıkamadı. McGlone’un ifadesiyle bu tam anlamıyla bir “ya tutun ya düş” dönemi. Eğer Bitcoin bu eşiği koruyamazsa, fiyatın 56.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Tarihsel olarak, Bitcoin döngüleri genellikle tam da bu aşamada soğuyor; hype azalıyor ve grafikler ortalama değerlerine geri dönüyor.

Korelasyon Tehlikesi: Bitcoin Wall Street’ten Kopamadı

Analizin en dikkat çekici kısmı ise Bitcoin’in S&P 500 ile olan korelasyonunun hâlâ yüksek olması. McGlone’un verilerine göre bu oran 0,53’ün üzerinde. Bu durum, Bitcoin’in “dijital altın” kimliğini tam anlamıyla kazanamadığını, hâlâ Wall Street trendlerini takip ettiğini gösteriyor. Eğer hisse senetleri yön değiştirirse, Bitcoin’in mevcut sakinliği hızla sona erebilir.

Benzer bir uyarı, geçtiğimiz günlerde JPMorgan’ın stratejistlerinden de geldi. Banka, kripto piyasasındaki düşük oynaklığın “yanıltıcı bir istikrar” yarattığını ve küresel likidite sıkışıklığı halinde Bitcoin’in ilk tepki veren varlıklardan biri olacağını vurguladı.

Sonuç olarak Bitcoin için 100.000 dolar artık psikolojik bir sınır değil, dayanıklılığın ölçüldüğü bir eşik haline geldi. Eğer piyasa dinamikleri yeniden canlanırsa bu seviye güçlü bir destek olarak kalabilir. Ancak küresel hisse piyasalarındaki yön değişimi, kripto yatırımcılarının güvenini kısa sürede sarsabilir. 2025’in son çeyreği, Bitcoin’in “güvenli liman” mı yoksa “riskli varlık” mı olduğunu yeniden tanımlayacak gibi görünüyor.