XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?

Kripto para piyasasının dikkatini yeniden çeken varlıklardan biri olan XRP için yapılan yeni analizler, yatırımcıların beklentilerini bir kez daha artırdı. Daha önce benzer bir süreçten geçen Solana (SOL) odaklı borsa yatırım fonu (ETF) onayları sonrası yaşanan kurumsal ilgiden yola çıkılarak XRP için de benzer bir tablo gündeme geldi.

Solana Örneğinden XRP’ye Geçiş

Geçtiğimiz aylarda ABD’de Solana için çıkarılan Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) ve Grayscale Solana ETF (GSOL), kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördü. BSOL ilk gününde yaklaşık 69,45 milyon dolarlık giriş elde ederken, GSOL ise 4 milyon dolarda kaldı. Bu gelişme, Bitcoin $102,560.82 ve Ethereum $3,461.96 dışındaki alternatif kripto varlıklara da ilginin arttığını gösterdi. Uzmanlara göre, bu tür ETF’ler dolaşımdaki arzın yüzde 5’ine denk gelecek alımlar yaptığında fiyat üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. Aynı hesaplama yöntemi XRP için uygulandığında, arzın yüzde 5’inin piyasadan çekilmesinin XRP fiyatını mevcut seviyesinin çok üzerine taşıyabileceği öngörülüyor.

XRP’de Kurumsal Hamle ve Beklentiler

Uzman isimlerin ifadesine göre XRP için de benzer bir süreç başlamış durumda. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) masasında XRP’ye ilişkin birkaç ETF başvurusu bulunuyor. Bitwise ve Canary Capital, daha önce Solana, Hedera (HBAR) ve Litecoin $99.68 (LTC) için benzer ürünleri piyasaya süren şirketler olarak XRP ETF başvurularını hızlandırmış durumda. Ayrıca, 21Shares adlı yatırım şirketi de XRP spot ETF başvurusundaki bazı düzenlemeleri değiştirerek sürecin daha hızlı ilerlemesini hedefliyor. Uzmanlara göre bu başvuruların onaylanması, XRP piyasasına milyarlarca dolarlık kurumsal sermaye akışını tetikleyebilir.

Modellemelere göre, eğer XRP ETF’leri toplam arzın yüzde 5’ine denk gelen 4,95 milyar adet tokeni piyasadan çekerse, bu 12,3 milyar dolarlık bir giriş anlamına geliyor. Bu durumda XRP’nin piyasa değeri 150 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkabilir. Böyle bir senaryoda token fiyatı 2,20 dolardan 16,85 dolara yükselebilir. Bu da yüzde 574’lük bir artış anlamına geliyor.

Bir başka güncel gelişmeye göre, ETF beklentileri yalnızca XRP’de değil, genel kripto piyasasında da kurumsal ilgiyi artırdı. XRP’ye yönelik kurumsal talep son haftalarda önemli ölçüde büyüyor ve ETF sürecinin hızlanması bu ilgiyi daha da körükleyebilir.

Ezcümle XRP için sahnede iki güçlü dinamik var: Birincisi, Solana örneğinde görüldüğü gibi ETF onaylarıyla birlikte artan arz daralması senaryosu. İkincisi ise kurumsal yatırımcıların bu sürece şimdiden hazırlanmaya başlaması. Ancak bu tahminlerin tamamen modellemelere dayandığı unutulmamalı. Gerçek fiyat hareketi; piyasa likiditesi, yatırımcı davranışları ve düzenleyici süreçlerin hızına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle XRP’nin geleceğini değerlendirirken hem potansiyeli hem de riskleri dengelemek büyük önem taşıyor.