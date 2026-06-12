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Kripto Para

Blockworks cephesinde 10 milyon dolarlık hamle! Kripto veri yarışında şimdi ne değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Blockworks, Messari’yi 10 milyon doların üzerinde bir bedelle satın aldı.
  • 📊 Anlaşma, 40 binden fazla kripto varlığı kapsayan veri altyapısını tek yapıda birleştirdi.
  • 🤖 Messari’nin API gücü, kurumsal iş akışlarıyla birlikte yapay zeka tabanlı sistemler için de öne çıktı.
  • 🔍 Şirketler, zincir üstü piyasalarda daha fazla şeffaflık için bu adımın kritik olduğunu belirtirken $BTC dışındaki veri yarışının da hızlandığını gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Blockworks, kripto para piyasasının önde gelen veri ve analiz platformlarından Messari’yi 10 milyon doların üzerinde bir bedelle satın aldı. Anlaşmayla birlikte sektörde geniş kapsamlı veri, araştırma ve piyasa istihbaratı sunan iki büyük yapı tek çatı altında birleşmiş oldu.

İçindekiler
1 Satın alma işleminin kapsamı
2 Messari’nin veri gücü öne çıkıyor
3 Hedefte kurumsal zincir üstü finans var

Satın alma işleminin kapsamı

Her iki şirket de 2018’de kuruldu ve geçen yıllarda farklı alanlarda uzmanlaştı. Blockworks daha çok araştırma, medya ve kurumsal ürünler tarafında öne çıkarken, Messari geniş veri kapsamı ve uygulama altyapısıyla biliniyor. Şirketler, bu birleşmenin zincir üstü piyasalara yönelik daha güvenilir ve bütünleşik bir kayıt sistemi oluşturma hedefini desteklediğini belirtti.

Blockworks kısa süre önce Series A yatırım turunun uzatma bölümünü tamamlamış ve bu süreçte şirketin değerlemesi 192 milyon dolara ulaşmıştı. Satın alma kararının da bu finansman adımının ardından geldiği aktarıldı. Blockworks, kripto varlık piyasalarında kurumsal katılım arttıkça veri altyapısına yönelik ihtiyacın da hızlandığı görüşünde.

Blockworks, Messari satın alımıyla kripto sektörünün en büyük iki veri ve piyasa istihbaratı platformunu bir araya getirdiğini ve bunun zincir üstü piyasalar için güvenilir bir temel oluşturma planının parçası olduğunu duyurdu.

Messari’nin veri gücü öne çıkıyor

Messari, 40 binden fazla kripto varlığı kapsayan veri setleriyle tanınıyor. Platform; varlıklar, piyasalar, borsalar, stabilcoin’ler, protokoller, token kilit açılışları, fon toplama süreçleri ve sosyal duyarlılık gibi başlıklarda izleme yapıyor. Bu verilerin, halihazırda fonların iş akışlarında, borsa listeleme süreçlerinde ve geliştirici uygulamalarında kullanıldığı belirtiliyor.

Messari API’si de sektörün güçlü altyapılarından biri olarak gösteriliyor. Bu sistem, fonların, işlem platformlarının ve yazılım geliştiricilerin yapılandırılmış verileri doğrudan kendi sistemlerine aktarmasına imkan veriyor.

Mini sözlük: API, farklı yazılımların birbiriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan uygulama arayüzüdür. Kripto piyasalarında güçlü bir API, fiyat, işlem ve varlık verilerinin otomatik sistemlere hızlı ve düzenli biçimde aktarılmasını sağlar.

Blockworks kurucu ortağı Jason Yanowitz, satın alma gerekçesini veri erişimi ve çağrılabilir altyapı üzerinden açıkladı. Yanowitz, bir yapay zeka ajanının ancak erişebildiği veri ve kullanabildiği API kadar güçlü olduğunu, bu nedenle Messari’nin kritik önem taşıdığını ifade etti. Bu yaklaşım, işlemin yalnızca pazar payı değil, doğrudan altyapı odağıyla değerlendirildiğini gösteriyor.

Hedefte kurumsal zincir üstü finans var

Şirketlerin açıklamalarına göre birleşik yapı, zincir üstüne taşınan geleneksel finans varlıklarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Bu alanda ihraççılar için standart açıklamalar, yatırımcı ilişkileri araçları ve performans takibi öne çıkarken; fonlar, borsalar, saklama kuruluşları, aracı kurumlar ve düzenleyici taraf için güvenilir veri ihtiyacı büyüyor.

Blockworks, bu ihtiyaçlara Token Transparency Framework ve yatırımcı ilişkileri araçlarıyla yanıt vermeye çalışırken, Messari’nin piyasa verisi ve API kapsamı bu yapıyı tamamlayacak. Ortak açıklamada, kurumlar zincir üstüne geldikçe piyasalara daha fazla şeffaflık ve güven getirme hedefinin hızlandığı vurgulandı.

Birleşik yapının ilerleyen dönemde yapay zeka ajanları için uyum süreçleri, derecelendirme ve programatik veri erişimi sunmayı planladığı da aktarıldı. Blockworks, hisse senetleri, tahviller, para birimleri ve emtialar zincir üstüne taşındıkça daha büyük bir piyasa yapısının oluşacağı görüşünü dile getirdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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